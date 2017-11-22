Астрономы зафиксировали первый астероид, прибывший к нам из глубин межзвездного пространства

22-11-2017, 09:34Ученые-астрономы из Европейской Южной обсерватории (European Southern Observatory, ESO) подтвердили, что обнаруженный космический объект, получивший временное название A/2017 U1, является первым зарегистрированным астероидом, прибывшим в Солнечную систему из глубин межзвездного пространства. Этот "межзвездный путешественник", получивший название "Oumuamua" и блуждавший между звездами сотни миллионов лет, кардинально отличается от любого известного нам объекта Солнечной системы,Название "Oumuamua" происходит от гавайского слова "первый". Этот астероид был обнаружен 19 октября 2017 года телескопом Pan-STARRS 1 Гавайского университета, установленным на Халеакала, в рамках программы НАСА по обнаружению и идентификации потенциально опасных околоземных объектов. Позже данные о траектории астероида были подтверждены телескопом Европейского космического агентства на Тенерифе, Канарские острова, на основании чего были сделаны выводы о том, что этот астероид или комета был "рожден" очень и очень далеко от Солнечной системы.Астероид "Oumuamua", двигаясь со скоростью 95 тысяч километров в час, в сентябре этого года прошел на удалении 0.25 АЕ (астрономических единицы) от Солнца, дав ученым совсем немного времени на его детальное изучение. Для изучения астероида был задействован телескоп Very Large Telescope (VLT), расположенный в Чили, и ученым удалось собрать столько данных, насколько это было вообще возможно за относительно короткое время.Наблюдения с более близкого расстояния подтвердили, что астероид "Oumuamua" движется по открытой параболической траектории. Он нанес свой первый и единственный визит в Солнечную систему. Данные, полученные при помощи инструмента FORS телескопа VLT, показали, что яркость астероида периодически изменяется почти в десять раз. Это, и некоторые другие данные, говорят о том, что длина астероида "Oumuamua" составляет порядка 400 метров, он имеет удлиненную веретенообразную форму и обращается вокруг своей оси один раз на 7.3 часа, словно брошенный нож."Это необычно большое изменение яркости говорит о том, что длина объекта превышает его толщину примерно в 10 раз. А небольшие отклонения в периодическом изменении яркости указывают на то, что объект имеет весьма сложную замысловатую форму" - пишут исследователи, - "Поверхность астероида имеет темно-красный цвет, подобно цвету объектов из внешней части Солнечной системы, а сам он абсолютно пассивен, вокруг него не наблюдается даже намеков на окружающее его облако газа и пыли".Спектрографический анализ показал, что "Oumuamua" является не кометой, а каменистым астероидом, порода которого достаточно богата органическими соединениями и металлами. Его темно-красный окрас может являться не только следствием недостатка льда, а следствием воздействия на поверхность космических лучей, которым он подвергался на протяжении миллионов лет.Траектория движения астероида "Oumuamua" указывает на то, что он прибыл с направления звезды Вега в созвездии Лиры. С учетом его скорости, астероид мог находиться в районе Веги 300 тысяч лет назад. Однако, звезды не стоят на месте и в то время Вега находилась совсем в другой области космоса. Это, в свою очередь, указывает на то, что астероид "Oumuamua" бороздит межзвездное пространство очень и очень долгое время.Обнаружение астероида "Oumuamua" положило началу новому каталогу, в который будут теперь вноситься все "посетители" Солнечной системы, прибывшие из межзвездного пространства. Члены Международного астрономического союза уже внесли астероид "Oumuamua" в этот каталог, где он получил официальный номер 1I/2017 U1. И астрономы предполагают, что этот каталог будет теперь постоянно пополняться, по предварительным расчетам, подобные "межзвездные гости" посещают нашу систему приблизительно один раз в год."Сейчас мы продолжаем наблюдать за уникальным астероидом "Oumuamua"" - рассказывает Оливье Ено (Olivier Hainaut), астроном из Европейской Южной обсерватории, - "Мы надеемся более точно выяснить, откуда он прибыл к нам и в какую часть галактики он теперь направляется. И теперь, после того, как нам удалось найти первого "межзвездного путешественника", мы готовимся к обнаружению и изучению следующих".