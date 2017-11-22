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Компания NTT Docomo провела первые полевые испытания новой 5G-технологии, обеспечивающей высокую скорость и малое время задержки

22-11-2017, 09:33
Компания NTT Docomo провела первые полевые испытания новой 5G-технологии, обеспечивающей высокую скорость и малое время задержки


Специалисты известной японской телекоммуникационной компании NTT Docomo успешно провели первые полевые испытания в реальной городской среде новой беспроводной технологии пятого поколения (5G). Эта система надежной связи с малым временем задержки (Ultra-Reliable Low-Latency Communications, URLLC), которая была разработана при участии специалистов компании Huawei, работает на частоте 4.5 ГГц. Во время испытаний новая технология обеспечила устойчивую связь между базовой станцией и мобильным терминалом на расстоянии до 1 километра в реальных городских условиях.

Во время испытаний максимальная задержка при передаче сигналов через эфир не превышала одной миллисекунды при любых условиях. А процент успешно переданных и принятых пакетов составил 99.999 процента. Так же было отмечено, что связь оставалась надежной и быстрой на расстоянии от 0.3 до 0.6 километра в случае, если мобильный терминал перемещался со скоростью 25 километров в час.

Отметим, что проведенные испытания опытного прототипа системы делают компанию NTT Docomo на один шаг ближе к созданию и развертыванию реальной системы мобильной 5G-связи, которую компания планирует запустить в 2020 году.
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