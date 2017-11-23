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Активы банковского сектора выросли до 24,2 трлн тенге

Сегодня, 00:18
Активы банковского сектора выросли до 24,2 трлн тенге


Совокупные активы банковского сектора на 1 ноября составили 24,2 трлн тенге, сообщил на пресс-конференции председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев. Об этом передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Он отметил, что доля неработающих займов составляет 12,3% от ссудного портфеля банков.

«Рост показателя связан с более жестким регулятивным и надзорным подходом регулятора по отношению к кредитам, которые ранее банками классифицировались более либерально. Рост собственного капитала банковского сектора за 10 месяцев составил 5,9%, до 3 трлн тенге», — сказал Акишев.

За десять месяцев 2017 года золотовалютные резервы Национального банка, по предварительным данным, выросли на 7,8%, до 31,8 млрд долларов.

«Активы Национального фонда в иностранной валюте составили 56,2 млрд долларов США, а общие международные резервы составили 88,1 млрд долларов США, или 58% от ВВП», — сказал глава Нацбанка.

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