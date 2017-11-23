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Facebook и Airbus займутся созданием беспилотников

Сегодня, 00:26
Facebook и Airbus займутся созданием беспилотников


Американская компания Facebook и европейский авиастроительный концерн Airbus договорились об объединении усилий в разработке новых высотных беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для раздачи интернета в труднодоступных районах. Подробности о предстоящей совместной разработке пока неизвестны, пишет N+1.

Между тем компании объявили о намерении лоббировать увеличение спектра частот, которые можно будет использовать для организации широкополосного доступа в интернет, а также для обеспечения голосовой связи. Кроме того, Facebook и Airbus планируют совместно разработать и предложить поправки к международным авиационным правилам в части использования псевдоспутников. Как ожидается, свое предложение о расширении спектра частот для псевдоспутников Facebook и Airbus представят на Всемирной радиокоммуникационной конференции, которая состоится в октябре 2019 года.


Facebook и Airbus займутся созданием беспилотников

Geely начнёт производство летающих автомобилей в 2019 году

Отметим, что на данный момент Facebook занимается разработкой интернет-беспилотника Aquila. В общей сложности этот аппарат совершил два испытательных полета. Aquila разрабатывается по схеме «летающего крыла». Размах крыла аппарата соответствует пассажирскому самолету Boeing 737 — 28 метров. При этом масса аппарата в несколько сотен раз меньше. Предполагается, что Aquila сможет находиться в воздухе до 90 дней и выполнять полеты на высоте от 18 до 27 тыс. метров. Такой беспилотник с помощью радиорелейного передатчика сможет транслировать интернет на территорию площадью от 40 до 80 квадратных километров со скоростью более 30 гигабит в секунду. Сигнал будут принимать радиорелейные станции, которые затем уже будут передавать его конечным пользователям.

В свою очередь Airbus разрабатывает и испытывает аппараты семейства Zephyr, которые смогут находиться в воздухе до трех месяцев. Аппараты, выполненные также по схеме «летающего крыла», будут использоваться разными военными и гражданскими службами. В частности, британские военные намерены использовать аппараты Zephyr 8 для разведки и ретрансляции сигналов. В качестве беспилотника связи Zephyr будет использоваться при ликвидации последствий стихийных бедствий. С помощью аппаратов семейства в пострадавших районах будет обеспечиваться сотовая связь стандарта 3G, обеспечивающая голосовую связь, обмен SMS и выход в интернет на небольшой скорости.

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