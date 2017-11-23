Kazakh TV представляет новый туристический проект

Сегодня, 00:32

Скоро в эфире телеканала Kazakh TV появится уникальное туристическое шоу Companions («Компаньоны»). Трэвел-передача — это своего рода соревнование в гостеприимстве трех друзей из разных стран, которые работают в одной международной компании. Ведущие программы Карим Кубашев из Казахстана, Белек Тургунов из Киргизии и Ерко Шиналиев из Узбекистана в ходе проекта будут стараться раскрыть всю красоту своей родины, познакомить с культурой и показать основные достопримечательности страны.

Каждый участник проекта имеет свои предпочтения и хобби. Исходя из этого, они планируют отдых, когда приглашают друг друга в гости к себе на родину, устраивают соревнования по любимым видам спорта, чтобы организовать наиболее интересный досуг для друзей.

Карим Кубашев родом из Западного Казахстана. Увлекается различными видами, спорта, как велогонка, бокс, танцы. По его словам, самое главное — это получить удовольствие от отдыха. В Киргизии ему очень понравились полет на параплане и экстремальные поездки на внедорожниках по горным местностям. Как отметил Карим, совместная поездка по родным местам вызвала самые теплые воспоминания и эмоции. Завораживающие красоты Мангышлака никого не могут оставить равнодушным. В своем родном городе Карим параллельно с познавательными турами, смог организовать еще захватывающий и экстремальный отдых для своих друзей.

Ерко Шиналиев очень любит историю и архитектурные памятники, традиции и культуры разных народов. По его словам, ему интересно все, что было в прошлом, не только у наших народов, и у всего мира в целом. По мнению Ерко, это увлечение связано с его огромным желанием познать мир. Поэтому пребывание в Казахстане и Киргизии в одинаковой степени оставило яркие впечатления. Он был в восторге от горных пейзажей Иссык-Куля и красот ущелья Каракол в Киргизии, от долины шаров и пейзажей урочище Босжира в Мангистауской области. Ребятам же только предстоит посетить мою страну, но я более чем уверен, что друзьям очень понравится гостеприимный и колоритный Узбекистан, отметил Ерко.

Белек Тургунов обожает путешествовать по красивым местам и любоваться природой. По его словам, все поездки особенные для него, сложно выделить что-то одно. Он был поражен историческими фактами на родине Ерко и всплеском адреналина от программы Карима. Все путешествия оставляют самые яркие и самые лучшие воспоминания, возможно, это связано с тем, что он вырос на берегу озера Иссык-Куль, жемчужины Киргизии, и с детства видел, как отдых и туризм делают людей счастливыми, делится впечатлениями Белек.

Съемки программы Companions стартовали в Киргизии — творческая команда побывала на озере Иссык-Куль, увидели водопад Джуку, Каракол, горячие источники и т. д. В Казахстане в качестве первой локации были выбраны Актау и Атырау, где съемочная группа посетила музей под открытым небом, исторические и сакральные места и, конечно, Каспийское море. В Узбекистане планируют посетить такие города, как Ташкент, Самарканд и Бухару.

В каждой стране ребята проводят по три дня. В конце каждого дня участники оценивают программу по 10-балльной шкале. По итогам голосования участник с наибольшим количеством баллов становится победителем передачи и получает ценный приз от организаторов проекта.

Как отметила генеральный продюсер канала Kazakh TV Айкумис Сексенбаева, идея создания программы возникла из желания рассказать о том, что объединяет жителей Центральной Азии. А таких моментов очень много, начиная от общей истории, культурных ценностей и традиций до неописуемой природы. Программа позволит зрителям узнать больше о самых живописных уголках Центральной Азии, знаменитой своими обворожительными ландшафтами, национальными заповедниками и множеством уникальных исторических и культурных памятников в познавательном и развлекательном жанре.

Программа Companions будет выходить в эфире канала Kazakh TV на казахском, русском и английском языках. До конца года будет представлено 13-м выпуском программ, помимо красивых пейзажов, зрители узнают много полезной информации для путешествия, которых нет в путеводителях. Все программы также доступны для просмотра на сайте www.kazakh-tv.kz