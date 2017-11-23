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Компания Mitsubishi разработала алгоритм управления промышленными роботами, основанный на искусственном интеллекте

Вчера, 09:34
Компания Mitsubishi разработала алгоритм управления промышленными роботами, основанный на искусственном интеллекте


Специалисты компании Mitsubishi Electric разработали ряд алгоритмов, включая и алгоритмы контроля обратной связи для промышленных роботов, в основе которых лежит технология искусственного интеллекта Maisart, также являющаяся собственной разработкой компании. Использование искусственного интеллекта в этой области позволяет обеспечить более высокую точность выполнения роботами отдельных операций, сократить время обучения робота человеком и увеличить скорость выполнения сложных действий.

Во время проведенных специалистами компании Mitsubishi Electric испытаний было установлено, что алгоритмы на базе искусственного интеллекта сократили время выполнения отдельных сборочных операций на целых 65 процентов. При этом, движения роботов были более размеренными и плавными, нежели движения такого же робота, действующего под управлением стандартных алгоритмов.

Помимо ускорения выполнения работы, новые алгоритмы управления позволяют существенно экономить ресурс самого робота. Ведь более плавные движения и меньшие прикладываемые усилия обуславливают меньшую нагрузку на движущиеся детали и узлы, что приводит к уменьшению их износа.

Более высокая точность движений позволит увеличить эффективность использования промышленных роботов при выполнении работ, требующих особой точности, в частности, при установке компонентов на печатных платы, сборке сложных механических узлов и устройств. А в будущем аналогичные алгоритмы могут быть адаптированы для управления не только промышленными роботами, но и медицинскими роботами-хирургами, которым требуется еще большая точность, плавность и размеренность движений.

Представители компании Mitsubishi Electric продемонстрируют всю мощь их новых алгоритмов управления роботами на выставке International Robot Exhibition, которая будет проходить в Токио с 29 ноября по 2 декабря этого года.
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