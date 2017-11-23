Космический телескоп James Webb Space Telescope успешно прошел программу криогенных испытаний

Вчера, 09:34В субботу прошедшей недели группа из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда открыла 40-тонную дверь вакуумной криогенной камеры, внутри которой находился новый космический телескоп James Webb Space Telescope, проходивший 100-дневную программу испытаний при температурах в сотни раз ниже точки замерзания воды. Напомним нашим читателям, что все оборудование телескопа рассчитано на работу при температуре около 40 Кельвинов (-233 градуса Цельсия), а некоторые его узлы, в частности инструмент MIRI (mid-infrared instrument), охлаждаются до 7 Кельвинов (-266 градусов Цельсия) при помощи системы дополнительного охлаждения.Вакуумная криогенная камера была запечатана 10 июля 2017 года. После полной откачки воздуха 20 июля было включено охлаждение камеры, которое производилось при помощи жидкого азота и гелия. На охлаждение потребовалось еще около 30 дней, после чего условия внутри камеры были стабилизированы и начались испытания всех систем телескопа.Для контроля телескопа использовались установленные в вакуумной камере тепловые датчики и специализированные высокоточные видеокамеры с высокой разрешающей способностью. Это позволило не только увидеть картину распределения тепла, но и отследить даже самые малые смещения элементов конструкции телескопа, вызванные процессами теплового сжатия и расширения.В условиях, очень близких к условиям в космосе, была проверена работа оптической системы и интегрированного инструментального модуля OTIS. Особое внимание было уделено проверке работы 18 сегментов основного зеркала, которые должны работать, как одно большое зеркало в условиях сверхнизких температур и глубокого вакуума.Тесты телескопа продолжались до 27 сентября, после чего было начато повышение температуры в испытательной камере перед поднятием в ней давления до уровня атмосферного. И, наконец, 18 ноября 2017 года дверь камеры, напоминающая огромную дверь банковского хранилища, была открыта, что ознаменовало завершение одного из основных этапов предполетного тестирования телескопа James Webb Space Telescope.Отметим, что сотрудникам Центра космических полетов НАСА имени Годдарда пришлось приложить немало усилий для успешного завершения криогенных испытаний телескопа. Благодаря работе более чем сотни специалистов, эти испытания не были прерваны даже бушевавшим снаружи ураганом Харви."Нам удалось, несмотря на некоторые проблемы, создать точную модель космических условий внутри вакуумной камеры" - рассказывает Джонатан Хомен (Jonathan Homan), руководитель группы криогенного тестирования, - "И теперь мы можем с уверенностью заявить, что телескоп James Webb работает безупречно, он сможет производить наблюдения за самыми холодными и далекими уголками Вселенной".