Open space vs Кабинет: что предпочитают казахстанцы?

Сегодня, 00:26

Исследовательская служба HeadHunter Казахстан провела опрос, чтобы выяснить, в офисах какого типа наиболее комфортно и продуктивно работать казахстанским специалистам. В опросе приняло участие свыше 400 человек, 54,3% из которых — женщины и 45,7% - мужчины, сообщает пресс-служба HeadHunter Казахстан.

Возрастная категория респондентов выглядит следующим образом:

На момент опроса 79,3% респондентов работали, а 20,7% не имели работы.

На сегодняшний день преобладающая часть работающих казахстанцев (54,8%) трудится в офисах с кабинетной системой. В офисах, организованных по типу открытого пространства, работают 36,7% респондентов, а 8,5% - при смешанном типе.

Большинство опрошенных (68,6%) признались, что более эффективно работали бы в кабинете. Для участников опроса, отдавших свое предпочтение кабинетной системе, важными факторами являются: возможность сосредоточиться, наличие спокойствия и тишины, отсутствие бытовых проблем с коллегами и ощущение личного пространства. Для 0,71% это способ решать конфиденциальные вопросы и свободно вести переговоры по телефону.

Раздражающими факторами в офисах открытого типа для сторонников кабинетов являются: шум, большое скопление народа и невозможность сконцентрироваться. Кроме того, данным респондентам не нравится, когда кто-то слышит их телефонные разговоры с клиентами и партнерами, 30,6% не любят, когда кто-то смотрит в их монитор, а 24,7% чувствуют себя «под наблюдением». 1,2% считают большое скопление людей в одном месте источником вирусов и заболеваний.

За работу в open space высказались 23,9% участников опроса, 14,1% из которых считают, что офисы с открытым пространством облегчают коммуникации с коллегами, 11,5% - сокращают время рабочих процессов, 9,2% - дисциплинирует и 6,4% open space дает ощущение свободы. Для 0,2% это косвенная возможность получать информацию от коллег из их телефонных разговоров и встреч.

Основными минусами работы в кабинетах любители open space называют влияние на развитие корпоративной культуры и сплоченности коллектива, увеличение времени рабочих процессов, затруднение коммуникаций с коллегами, а также отсутствие ощущения комфорта при работе в ограниченном пространстве.

Оставшейся части респондентов (7,5%) все равно, в каком типе офиса работать.