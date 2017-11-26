Американцы потратили $1,52 млрд в День благодарения

Вчера, 00:36

Покупатели в США потратили более 1,52 млрд долларов в День благодарения, и в этом году после двух слабых праздничных сезонов появилось больше охотников за товарами, так как розничные торговцы открыли свои двери рано накануне «Черной пятницы», передает Reuters.



В начале праздничного сезона потребительские расходы выросли на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 5 вечера в День благодарения согласно специалистам Adobe Analytics, которые отслеживали 80% онлайн-транзакций из топ-100 розничных сетей США, сообщает vestifinance.ru.



Увеличение онлайн-продаж и переход от магазинов в онлайн уменьшили количество людей, которые обычно появлялись в магазинах в День благодарения и на следующий день, в «Черную пятницу», за последние два года. Но сильный рынок труда, рост цен на жилье и фондовых рынков до рекордных максимумов улучшили аппетиты покупателей в этом году.

Сообщалось, что в магазинах скопилось огромное количество народу, как отметили аналитики и розничные консультанты, которые отслеживают движение покупателей в США.

«Явка (покупателей) очевидно лучше, чем последние пару лет, — сказал Крейг Джонсон, президент Customer Growth Partners. — Автостоянки забиты, а торговые центры полны».

Торговый аналитик Moody’s Чарли О’Шей, который был в округе Бакс, штат Пенсильвания, сообщил о сильном трафике в местных магазинах, включая сеть бытовой электроники Best Buy, магазин одежды Old Navy и розничную торговую корпорацию Kohl’s Corp.

По его словам, в этом году на приток покупателей повлияли и хорошие погодные условия.