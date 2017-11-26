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Астрономы обнаружили совершенно новый тип космического взрыва

Вчера, 10:21
Астрономы обнаружили совершенно новый тип космического взрыва


Международная группа ученых-астрономов, в состав которой входили ученые из Великобритании, США, Финляндии, Швеции, Ирландии, Италии, Испании и Чили, обнаружила в одной из далеких галактик космический взрыв совершенно нового типа, с которым астрономам не доводилось еще сталкиваться ранее. Этот взрыв, получивший название PS1-10adi произошел в огромной активной галактике, со сверхмассивной черной дырой в ее центре, которая интенсивно "пожирает" материю и газ из окружающего ее пространства.

Данные о взрыве PS1-10adi, собранные при помощи телескопов обсерватории La Palma, Гавайи, позволили ученым оценить энергетику этого разрушительного события. Огромное количество выделившейся при взрыве энергии указывает на две наиболее вероятные причины, вызвавшие его. Первым вариантом является огромная звезда, в сотни раз более массивная, нежели Солнце, которая взорвалась сверхновой. Но более вероятным вариантом является менее массивная звезда, разрушенная огромными гравитационными силами в момент ее критического приближения к горизонту событий черной дыры.

Взрыв PS1-10adi произошел около 2.4 миллиардов лет назад. Но с учетом огромного расстояния, разделяющего Землю и место взрыва, ученые получили возможность изучения этого явления только в 2010 году. А достаточно медленный характер распространения последствий взрыва позволил ученым наблюдать за всем этим в течение нескольких лет.

За это время ученые не только идентифицировали две возможные причины произошедшего взрыва, но и составили несколько физических и теоретических моделей, при помощи которых была выполнена проверка данных, получаемых в ходе наблюдений.

"В результате взрыва данного типа выделяется в десять раз большее количество энергии, нежели чем при других "обычных" космических взрывах" - рассказывает доктор Козимо Инсерра (Dr Cosimo Inserra), ученый из университета Саутгемптона, Великобритания, - "И этот факт идет вразрез практически со всеми теориями и всем, что нам известно о разрушительном завершении жизненного цикла звезд. Тем не менее, полученные нами данные предоставили массу ценной информации о чрезвычайных условиях в центральной части огромной галактики, которая закрыта для непосредственного наблюдения".

"Если этот взрыв является взрывом сверхновой, то мы столкнулись со столь необычной звездой, которой мы еще никогда не видели. Принимая это во внимание, мы считаем, что вероятнее всего, этот взрыв является следствием разрушения достаточно обычной звезды, разрушенной центральной гигантской черной дырой, находящейся в центре галактики".
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