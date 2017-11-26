Детские депозиты могут войти в топ инвестпродуктов

Вчера, 00:33

За пятилетний период 2012—2016 доля казахстанцев в возрасте до 14 лет увеличилась с 24,9% до 27,7%, то есть с 4,2 до 5 млн.человек. В среднем на тысячу человек трудоспособного возраста приходится 425 детей, в 2011 году было 375. При таком позитивном демографическом тренде ожидается рост спроса со стороны родителей на эффективные накопительные инструменты — долгосрочные финансовые конструкторы детских путевок в жизнь. Об этом сообщает ranking.kz.



В 2017 году роль населения в фондировании банков возросла до беспрецедентно высокого уровня. Две трети срочных вкладов, — а это относительно долгосрочная ликвидность, — приходится на физических лиц. Для сравнения, в 2011 году структура депозитного портфеля БВУ между корпоративным и розничным сектором находилась в зоне равновесия. По итогам трех кварталов 2017 года объем депозитов населения составил 7,3 триллиона тенге. Годовой рост — 12%, тогда как по корпоративным вкладам наблюдается отток на 21%.

Для того, чтобы обеспечить финансовую основу своим детям, родители могут открыть на них детский депозит, на который можно ежемесячно откладывать небольшие суммы без урона для семейного бюджета с возможностью накопления к совершеннолетию ребенка на собственную квартиру.

При этом на рынке детских депозитов работают только 5 из 32 БВУ РК, где количество потенциальных вкладчиков растет каждый год.

Детские депозиты сроком на 5 лет предлагают 3 БВУ из 5, у которых имеется данный продукт.

Самая высокая эффективная ставка по вкладам у Жилстройсбербанка — до 13,3%, базовая ставка — 2%, минимальная сумма вклада — 15 тыс. тг, имеется возможность пополнения депозита. На детский депозит от ЖССБ также начисляется премия государства в размере 20% годовых на сумму, не превышающую 200 МРП. Это единственный банк, где заемщику (владельцу депозита) можно будет взять кредит на приобретение квартиры по детскому депозиту, когда ему исполнится 18 лет.

Следом идет Народный Банк с эффективной ставкой в 11,2%. Базовая ставка самая высокая в сегменте — 11,0%, минимальная сумма вклада — 15 тыс. тг для Алматы и Астаны и 7 тыс. тг для остальных регионов, имеется возможность пополнения вклада без ограничений.

Эффективная ставка у AsiaCredit — 10,5%, базовая ставка — 10,0%. Минимальная сумма открытия вклада самая низкая на рынке — 5 тыс. тг, имеется возможность делать дополнительные взносы без ограничений и частичные изъятия, при условии сохранения неснижаемого остатка в 100 тыс. тг.

Также, открыть детский депозит предлагают Банк Астаны с максимальным сроком на 3 года и эффективной ставкой в 14,0% и Сбербанк на срок до 1 года с ГЭСВ — 10,5%.



