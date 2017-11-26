Новости / KnowHow

Начата разработка и создание первого суперкомпьютера на базе ARM-процессоров

Вчера, 10:22
Начата разработка и создание первого суперкомпьютера на базе ARM-процессоров


Специалисты Национальной лаборатории Аргонна (Argonne National Laboratory), американского Министерства энергетики (U.S. Department of Energy, DOE), совместно со специалистами компании Hewlett Packard Enterprise (HPE), приступили к разработке и созданию первой в своем роде высокопроизводительной вычислительной системы (high-performance computing, HPC), основанной на 64-битных ARM-процессорах. ARM-процессоры, основанные на RISC-архитектуре, доминируют уже много лет на рынке портативной и мобильной электроники. Эти процессоры демонстрируют отличную эффективность с точки зрения производительности и количества потребляемой энергии, но потенциал таких процессоров для суперкомпьютерных вычислений был исследован пока еще достаточно слабо.

В рамках данной работы специалисты лаборатории и компании HPE сосредоточились на разработке аппаратной платформы и набора системного программного обеспечения, которое должно наделить ARM-процессоры способностью выполнять множество потоков обработки чисел с плавающей запятой, вычислений, используемых при решении большинства научных задач. В настоящее время уже были рассмотрены варианты использования ARM-процессоров от различных производителей, и предварительный выбор был сделан в пользу 64-битных процессоров ARM ThunderX2 производства компании Cavium, которые демонстрируют более высокую эффективность, нежели даже специализированные процессоры компании Intel.

На базе вышеупомянутых ARM-процессоров создается опытная вычислительная система Comanche Wave с 32 узлами, которая будет использоваться для всестороннего тестирования, оценки и отладки программного обеспечения. Эта система будет установлена в лаборатории Joint Laboratory for System Evaluation уже в начале 2018 года, после ввода ее в эксплуатацию специалисты из различных отделов начнут нагружать систему Comanche Wave задачами совершенно разного характера, от экономических до научных расчетов.

Начата разработка и создание первого суперкомпьютера на базе ARM-процессоров


"Мы должны построить своего рода путепровод для будущих суперкомпьютерных систем" - рассказывает Рик Стивенс (Rick Stevens), руководитель профильного отдела лаборатории Аргонна, - "Неоценимую помощь в этом деле нам окажут наши партнеры из промышленного сектора. И я надеюсь, что совместными усилиями мы дадим толчок в жизнь высокопроизводительным вычислительным системам следующих поколений, которые будут способны справиться с самыми тяжелыми вычислительными задачами, сложность которых будет увеличиваться с каждым годом".

Помимо всего прочего, специалисты из лаборатории Аргонна займутся разработкой системного компилятора для ARM-процессоров, программы, превращающей исходный код в набор инструкций, выполняемых процессором заданного типа. В разработке такого компилятора и заключается трудность, которая, в свое время, послужила препятствием для выхода в свет нескольких альтернативных вариантов высокопроизводительных систем с процессорами различной архитектуры. Сегодня ситуация с компилятором смягчена наличием нескольких проектов с открытым кодом, в частности, проекта LLVM, в продвижение которого внесли огромный вклад специалисты из лаборатории Аргонна.

И в заключение следует отметить, что первая стойка с ARM-процессорами будущей системы Comanche Wave уже была продемонстрирована общественности на конференции SC17 (2017 International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis).
  • Просмотров: 37
Похожие материалы
  • Компания IBM приступает к созданию первого в своем роде нейроморфного суперкомпьютера Компания IBM приступает к созданию первого в своем роде нейроморфного суперкомпьютера
  • Облачный сервис Google Cloud Compute пополнится тысячей тензорных процессоров, которые станут доступны разработчикам систем искусственного интеллекта Облачный сервис Google Cloud Compute пополнится тысячей тензорных процессоров, которые станут доступны разработчикам систем искусственного интеллекта
  • Компания Hewlett Packard представила Компания Hewlett Packard представила "The Machine", первый прототип суперкомпьютера, построенного на базе новой архитектуры
  • Китай планирует создание трех новых суперкомпьютеров, мощностью до 1 экзафлопс-а Китай планирует создание трех новых суперкомпьютеров, мощностью до 1 экзафлопс-а
  • Япония планирует к 2020 году создать суперкомпьютер экзафлопс-класса на базе ARM-процессоров Япония планирует к 2020 году создать суперкомпьютер экзафлопс-класса на базе ARM-процессоров
    • Отзывы читателей
    Начата разработка и создание первого суперкомпьютера на базе ARM-процессоров Начата разработка и создание первого суперкомпьютера на базе ARM-процессоров KnowHow Вчера, 10:22
    Астрономы обнаружили совершенно новый тип космического взрыва Астрономы обнаружили совершенно новый тип космического взрыва KnowHow Вчера, 10:21
    ЕС рассматривает внесение Турции в черный список офшоров ЕС рассматривает внесение Турции в черный список офшоров Государство Вчера, 00:38
    Американцы потратили $1,52 млрд в День благодарения Американцы потратили $1,52 млрд в День благодарения Государство Вчера, 00:36
    Детские депозиты могут войти в топ инвестпродуктов Детские депозиты могут войти в топ инвестпродуктов Государство Вчера, 00:33
    S&P понизило рейтинг КазМунайГаза до «ВВ-» S&P понизило рейтинг КазМунайГаза до «ВВ-» Государство Вчера, 00:30
    В РК рефинансируют 40 тыс кредитов до 2026 года В РК рефинансируют 40 тыс кредитов до 2026 года Государство Вчера, 00:18
    Компания Tesla завершила сооружение самой большой в мире литий-ионной аккумуляторной батареи Компания Tesla завершила сооружение самой большой в мире литий-ионной аккумуляторной батареи KnowHow 25-11-2017, 10:17
    Qualcomm Centriq 2400 - первый в мире серверный процессор, изготовленный по 10-нм технологии Qualcomm Centriq 2400 - первый в мире серверный процессор, изготовленный по 10-нм технологии KnowHow 24-11-2017, 09:37
    Майк Хьюз - человек, собравшийся прыгнуть на 10 километров вверх при помощи паровой ракеты Майк Хьюз - человек, собравшийся прыгнуть на 10 километров вверх при помощи паровой ракеты KnowHow 24-11-2017, 09:37
    Космический телескоп James Webb Space Telescope успешно прошел программу криогенных испытаний Космический телескоп James Webb Space Telescope успешно прошел программу криогенных испытаний KnowHow 23-11-2017, 09:34
    Компания Mitsubishi разработала алгоритм управления промышленными роботами, основанный на искусственном интеллекте Компания Mitsubishi разработала алгоритм управления промышленными роботами, основанный на искусственном интеллекте KnowHow 23-11-2017, 09:34
    Карбид-кремниевая электроника успешно выдержала испытания в условиях, подобных условиям на поверхности Венеры Карбид-кремниевая электроника успешно выдержала испытания в условиях, подобных условиям на поверхности Венеры KnowHow 23-11-2017, 09:33
    Uber скрыла данные о мощной кибератаке Uber скрыла данные о мощной кибератаке Государство 23-11-2017, 00:38
    Kazakh TV представляет новый туристический проект Kazakh TV представляет новый туристический проект Государство 23-11-2017, 00:32
    Facebook и Airbus займутся созданием беспилотников Facebook и Airbus займутся созданием беспилотников Государство 23-11-2017, 00:26
    Open space vs Кабинет: что предпочитают казахстанцы? Open space vs Кабинет: что предпочитают казахстанцы? Государство 23-11-2017, 00:26
    Активы банковского сектора выросли до 24,2 трлн тенге Активы банковского сектора выросли до 24,2 трлн тенге Государство 23-11-2017, 00:18
    Астрономы зафиксировали первый астероид, прибывший к нам из глубин межзвездного пространства Астрономы зафиксировали первый астероид, прибывший к нам из глубин межзвездного пространства KnowHow 22-11-2017, 09:34
    Компания NTT Docomo провела первые полевые испытания новой 5G-технологии, обеспечивающей высокую скорость и малое время задержки Компания NTT Docomo провела первые полевые испытания новой 5G-технологии, обеспечивающей высокую скорость и малое время задержки KnowHow 22-11-2017, 09:33