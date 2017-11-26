S&P понизило рейтинг КазМунайГаза до «ВВ-»

Вчера, 00:30

Международное агентство S&P Global Ratings понизило рейтинг национальной компании АО «НК «КазМунайГаз» (КМГ) с «ВВ» до «BB-». Прогноз изменения рейтингов — «Стабильный». Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе S&P.

Также понижен рейтинг КМГ по национальной шкале с «kzA» до «kzA-».

"Понижение рейтингов отражает наши ожидания относительно снижения вероятности оказания КМГ (как и некоторым другим организациям, связанным с государством. — ОСГ) экстраординарной поддержки со стороны государства. Процедуры предоставления государственной поддержки через фонд «Самрук-Казына», на наш взгляд, довольно сложны и занимают много времени и могут дополнительно усложниться вследствие давления со стороны фонда и возможной приватизации миноритарной доли КМГ", — говорится в отчете S&P.

По мнению аналитиков агентства, Правительство РК «в целом терпимо относится к относительно высокому уровню долговой нагрузки КМГ (как и некоторых прочих ОСГ) и предоставляло компании лишь ограниченную поддержку во время спада 2015 года».

«Неопределенность в отношении опциона КМГ на обратный выкуп доли в Кашагане у материнской компании, с нашей точки зрения, сохраняется, несмотря на потенциально значительное влияние на уровень долговой нагрузки и показатели ликвидности КМГ. Правительство контролирует КМГ через фонд «Самрук-Казына», что, по нашему мнению, осложняет механизмы оказания государственной поддержки. Как и прежде, мы считаем, что именно государство, а не фонд принимает окончательные решения относительно предоставления КМГ государственной поддержки, а также что государство определяет структуру, состав активов и стратегию фонда «Самрук-Казына», — отметили аналитики.

Кредитный рейтинг КМГ отражает ожидания экспертов S&P относительно «высокой» вероятности предоставления экстраординарной государственной поддержки, поэтому добавлены две ступени к оценке собственной кредитоспособности компании (stand-alone credit profile — SACP) — «b» — максимальная в настоящее время надбавка в рейтингах ОСГ, контролируемых государством через фонд «Самрук-Казына».