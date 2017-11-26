В РК рефинансируют 40 тыс кредитов до 2026 года

Вчера, 00:18

В Казахстане до 2026 года планируется рефинансировать порядка 40 тысяч займов. Об этом на круглом столе по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг сообщил в Алматы в четверг начальник управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций Национального банка РК Александр Терентьев, передает «Казинформ».

«На 1 ноября 2017 года в банки подано 29 216 заявок на рефинансирование займов на общую сумму 214,7 млрд тенге, из них одобрены 23 028 заявок на сумму 141 млрд тенге. Рефинансирование займов осуществляется в течение 10 лет с даты первичного размещения денег в банках за счет денег, поступающих от погашения ранее рефинансированных займов и необходимости своевременного направления банками поступающих от погашения займов средств на рефинансирование одобренных заявок заемщиков. Мы предполагаем, что количество рефинансированных займов до 2026 года составит порядка 40 тысяч», — сказал Александр Терентьев.

Самой уязвимой категорией заемщиков, по его словам, являются физические лица, имеющие обязательства в иностранной валюте, а также заемщики, относящиеся к социально уязвимым слоям населения.

«В целях недопущения выселения из жилой недвижимости конструктивно настроенных проблемных заемщиков, а также выработки взаимоприемлемых условий исполнения ими обязательств по займам банкам предложено подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве», — сказал представитель Нацбанка.

По состоянию на 1 октября 2017 года Национальным Банком рассмотрено 7 645 обращений по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг и услуг микрофинансовых организаций, из них наибольшую долю (95%) составляли обращения по банковскому сектору, которые касались в большей степени вопросов рефинансирования или реструктуризации задолженности по займам, изменения валюты займа.

Программа рефинансирования ипотечных жилищных займов была принята Нацбанком по поручению Главы государства в апреле 2015 года, на ее реализацию было выделено 130 млрд тенге. Напомним, программа рефинансирования ипотечных займов направлена на оказание содействия и сохранение единственного жилья ипотечных заемщиков, получивших займы в период с 2004 по 2009 годы. Для облегчения долговой нагрузки программа предусматривает рефинансирование остатка основного долга по займу за вычетом капитализированных сумм по ставке не более 3% годовых. Образовавшаяся задолженность по вознаграждению, комиссиям, неустойке заемщика по займу подлежит прощению банками. При этом полного прощения задолженности программой не предусмотрено.



