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Аким ЮКО поручил более эффективно использовать складские помещения

Сегодня, 00:36
Аким ЮКО поручил более эффективно использовать складские помещения


В целях снижения цен на продовольственные товары в Южно-Казахстанской области необходимо эффективно использовать складские помещения. Об этом в ходе селекторного совещания сказал аким региона Жансеит Туймебаев, сообщает пресс-служба акимата.

Отмечается, что на совещании обсуждались вопросы по стабилизации цен на социально значимые продукты питания, по обеспечению региона горюче-смазочными материалама, а также работа стабилизационного фонда. Так, аким региона поручил провести экспертизу продовольственных товаров, которые производятся в ЮКО и уходят на экспорт. «Для этого необходимо разработать специальный план и проводить мониторинг. Во-вторых, нам нужно обратить внимание на вопросы хранения товаров», — отметил Жансеит Туймебаев.

В свою очередь руководитель областного управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма Батырхан Курмансеит, отметил, что ситуация в регионе стабильна и недостатка в товарах нет.


Аким ЮКО поручил более эффективно использовать складские помещения

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«В октябре в перечне социальных товаров наблюдается рост цен на 2 товара. К примеру, на 17% выросли цены на картофель, с 100 до 117 тенге, а на творог на 9,4%, с 1408 до 1541 тенге. На 6,8% снизилась цена на капусту», — сказал Батырхан Курмансеит.

Он уточнил, что на изменения цен влияет ряд факторов. С начала года на 22,1% увеличилась стоимость бензина марки АИ-92, дизельного топлива — на 19,8%, коммунальных тарифов, в частности тепла — на 12,2%, канализации — на 13,3%, воды — на 13,3% и электроэнергии — на 1,3%. В октябре цена на бензин Aи-92 увеличилась на 11,4%, дизельного топлива — на 6,9%.

В свою очередь, аким области отметил, что уровень инфляции в октябре месяце в регионе составил 6,1%, в том числе рост цен на продовольственные цены — 4,3%, на непродовольственные товары — 8,6%, на платные услуги — 5,8%.

«Прежде всего, нам нужно скорректировать цену на 19 основных видов товаров. Необходимо усилить работу всех управлений районных и городских акиматов. Второй вопрос заключается в том, что мы должны обратить внимание на вопрос производства этих товаров. При этом, я поручаю эффективно использовать 40 тыс. тонн складских помещений в Сайрамском районе», — сказал Жансеит Туймебаев.

Напомним, в целях стабилизации цен в области был создан специальный штаб и утвержден соответствующий план мероприятий. До конца года в Шымкенте откроется 20 социальных магазинов. Также рассматривается вопрос создания большого социального рынка возле центрального стадиона им. Кажымукана.

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