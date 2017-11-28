Банки ЕС вывели 350 млрд евро из Британии

Сегодня, 00:24

За год после Brexit европейские банки сократили свои вложения в британские активы на 17%, или 350 млрд еров. Отток средств будет только усиливаться на фоне отсутствия консенсуса между Брюсселем и Лондоном, передает РБК.

Как пишет Financial Times, официальные данные Евросоюза показывают, что банки из 27 государств блока сократили вложения в свои активы, имеющие отношение к Великобритании, с 1,94 трлн евро до 1,59 трлн евро за период с июня 2016 года (когда прошел референдум) по июнь 2017 года.

Обязательства банков также сократились с 1,67 трлн до 1,34 трлн. FT предполагает, что с приближением марта 2019 года, на который установлен дедлайн по выходу Британии из Еврозоны, подобная тенденция только усилится.

«Европейская банковская организация» признает, что главные опасения связаны с тем, что переговоры по Brexit «на краю обрыва». Треть банков, опрошенных организацией, обеспокоены юридическими последствиями выхода Британии из блока без договора о торговле. Речь идет о юридической неопределенности вокруг деривативов и других финансовых контрактов, вопроса защиты информации.

Ранее The Sunday Times сообщила, что Европейский союз готовит план действий на случай провала официальных переговоров по Brexit. Создана спецкомиссия под руководством Паскаля Леардини, которая призвана «срочно повысить осведомленность „еврочиновников“ по поводу возможных последствий хаотического Brexit для правительств ЕС и бизнеса».

Спор Лондона и Брюсселя связан с выплатой средств за выход из блока. Брюссель настаивает, что Лондон сначала должен заплатить 50 млрд евро (преимущественно это нарушенные из-за Brexit совместные финансовые обязательства Великобритании и Евросоюза), а затем начать переговоры о торговом соглашении. Лондон считает, что такие переговоры должны вестись параллельно с выплатой средств.

Референдум о статусе Великобритании в Европейском союзе состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% проголосовавших высказались за выход страны из ЕС.