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Meredith покупает издательскую компанию Time

Сегодня, 00:27
Meredith покупает издательскую компанию Time


Американская Meredith Corporation договорился о покупке издательской компании Time Inc., которая издает такие журналы, как Time, Sports Illustrated и People, за 2,8 млрд долларов, сообщает The New York Times.


Meredith покупает издательскую компанию Time

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Издание отмечает, что продажа связана со снижением выручки Time Inc. из-за недостаточного уровня диджитализации, что является причиной низкого дохода компании от рекламы в течение последних лет, сообщает [/url][url=https://rns.online/]RNS.

В рамках сделки Meredith выкупит акции Time Inc. по цене в 18,5 доллара за бумагу. Закрытие сделки ожидается в первом квартале 2018 года.

Покупка позволит Meredith расширить географию охвата на все США, что сохранит ее привлекательность для рекламодателей как в онлайн-, так и в офлайн-сегментах. Meredith и ранее пыталась приобрести Time Inc., но тогда акционерам не удавалось согласовать условия сделки.

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