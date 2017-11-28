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Smart Almaty будут развивать по опыту Гонконга

Сегодня, 00:37
Smart Almaty будут развивать по опыту Гонконга


Алматы и Гонконг договорились об укреплении сотрудничества в сфере инноваций и привлечения инвестиций. Об этом стало известно рамках рабочей поездки в Гонконг акима Бауыржана Байбека, об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе главы города.

Отмечается, что стороны также обсудили вопросы взаимодействия в инвестиционной и туристической отраслях, обмен опытом в сфере градостроительства и внедрения смарт-технологий.

«Алматы — финансовый и культурный центр региона и является важным партнером нашей страны. Благодаря интеграционной политике вашего президента в регионе создан Евразийский экономический союз с рынком в 180 млн человек, что дает большие преимущества инвесторам. Я считаю, что город Алматы является привлекательным с точки зрения вложения инвестиций», — сообщила глава администрации Гонконга Кэрри Лам.

Она отметила, что экономика Алматы, как и Гонконга, формируется в большей части за счет сервиса, торговли, финансовых услуг и логистики, что делает город «устойчивым», а значит, привлекательным для инвестиций.

«В свое время наша основная инвестиционная политика была направлена на привлечение инвестиций в Гонконг, теперь же мы поощряем наши компании и предприятия вкладывать инвестиций в другие страны. Мы ищем новые рынки и готовы открыть свои широкие двери для инвестирования. Помимо инвестиций, имеется большой потенциал между нашими регионами в стимулировании туристических потоков. Поскольку мы являемся экономическим субъектом, то готовы развивать свое сотрудничество с Казахстаном и городом Алматы в сферах культуры и образования, а также торгового и экономического развития», — сказала Кэрри Лам.

В свою очередь Бауыржан Байбек отметил, что в Алматы реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов, в которых важны как инвестиции, так и опыт гонконгских компаний.

«Сегодня в Казахстане реализуется инициированная главой государства программа «Стратегия «Казахстан-2050», выполнение которой позволит войти в число 30 конкурентоспособных стран мира. Наш президент поставил задачу по внедрению программы «Цифровой Казахстан» и сегодня в Алматы начата реализация проекта «Смарт сити», основные направления которого безопасность, здравоохранение, образование, ЖКХ и транспортная реформа. Для нас важен опыт Гонконга в применении смарт-технологий в этих сферах. Кроме того, Алматы проводит большую работу по привлечению инвестиций», — сообщил Бауыржан Байбек.

Smart Almaty будут развивать по опыту Гонконга

Он отметил, что инвесторам в Алматы оказывается помощь по принципу «одного окна» — «от прилета в город до запуска проекта».

«К примеру, в прошлом году наш президент посредством телемоста из Японии открыл в Алматы завод Tokyo Rope. Только один заказ в пять раз превысил затраты на строительство завода. Сейчас эта компания активно реализует свою продукцию не только в Центральной Азии, но и поставляет в ОАЭ, Россию. Сегодня эта компания строит уже третий завод в Алматы. Евразийский экономический союз с рынком в 180 млн человек и 65 млн рынок Центральной Азии — все это будет доступно, если предприятия будут располагаться в Алматы. Мы готовы создать гонконгским инвесторам все условия», — отметил Бауыржан Байбек.

По итогам рабочей поездки достигнута договоренность об открытии в следующем году в Алматы представительства Совета по развитию торговли Гонконга. Кроме того, с целью содействия торговле, инвестициям, инновациям и сотрудничеству с МСБ Гонконга и Алматы между Социально-предпринимательской корпорацией «Алматы» и Советом по развитию торговли Гонконга был подписан соответствующий меморандум.

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