Астана и Минск обсудили создание транснациональных корпораций

Сегодня, 00:19

Президенты Казахстана и Беларуси провели переговоры в расширенном составе. В ходе переговоров были рассмотрены вопросы взаимного стратегического сотрудничества в сфере торговли, взаимных инвестиций, финансовых инструментов, образования, информационных технологий, жилищного и дорожного строительства. Также были обсуждены вопросы создания транснациональных корпораций в рамках деятельности Евразийского экономического союза. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.



Нурсултан Назарбаев отметил важное значение двусторонних договоренностей в рамках работы Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

«Мы дали конкретные поручения сопредседателям МПК, а также провели обмен мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки дня», — сказал президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев: Наши государства являются надежными партнерами

Кроме того, глава государства, отметив актуальность транзитно-транспортного сотрудничества между двумя странами, обратил внимание на рост объемов транзитных перевозок через Казахстан и Беларусь.

Нурсултан Назарбаев дал положительную оценку достижениям белорусской стороны в области информационных технологий и обозначил перспективы взаимодействия в этой сфере.

«Наши страны уделяют большое внимание развитию информационных технологий. У нас имеется Парк информационных технологий „Алатау“, проводятся исследования в Назарбаев Университете, на базе „ЭКСПО-2017“ создается Международный технопарк IT-стартапов», — сказал президент Казахстана.

В свою очередь президент Республики Беларусь отметил тенденцию преодоления спада в казахстанско-белорусских экономических отношениях.

«Ваш визит послужит процессу развития взаимного товарооборота. В данном контексте наши члены правительств и эксперты предложат варианты и актуальные решения», — сказал Александр Лукашенко.

В ходе переговоров стороны подчеркнули необходимость активизации диалога государств-членов ЕАЭС для выработки подходов и решений по спектру обсуждаемых вопросов.

В рамках официального визита планируется подписание широкого пакета двухсторонних документов.