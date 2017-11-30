Бакытжан Сагинтаев: Мы хотим, чтобы бизнес крепко стоял на ногах

Сегодня, 00:18

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев заверил предпринимателей о постоянной поддержке со стороны Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».



"Вся основная работа впереди. Это только начало того большого пути, на котором мы находимся. Если вы говорите, что малому и среднему бизнесу в регионах невозможно достучаться до верха, я бы хотел сказать, что для этого есть «Атамекен». Есть ваши филиалы в регионах. Если каждый представитель малого и среднего бизнеса будет стучаться в двери министерств и Правительства, это, наверное, неправильно. Мы же с вами для этого и собираемся, чтобы услышать их голоса. Поэтому мы с вами, мы здесь. Не надо стучать в двери. Они всегда открыты. Приходите и вместе с вами будем далее отрабатывать", — сказал глава Правительства на расширенном заседании президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

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«Я думаю, что искусство Правительства заключается не в том, чтобы только уметь поднимать налоги, а в том, чтобы уметь слушать. Мы хотим конкретного, более тесного диалога. Мы хотим, чтобы наша страна процветала, люди богатели, а бизнес крепко стоял на ногах», — добавил он.

Также, как сообщил премьер-министр, что развитие предпринимательства является главным приоритетом Правительства РК. Это магистральное направление работы по созданию Новой модели экономического роста страны. Ведется большая работа по реализации поставленной главой государства перед Правительством и бизнес-сообществом задачи — обеспечить к 2050 году вклад малого и среднего бизнеса в ВВП страны не менее 50%. Правительством проводится системная работа по дерегулированию бизнеса, стимулированию деловой активности МСБ и совершенствованию мер поддержки отечественного бизнеса, сообщает primeminister.kz.

Бакытжан Сагинтаев рассказал, что в рамках рабочих поездок в регионы страны сформирован перечень системных вопросов, который состоит из порядка 500 вопросов. В настоящее время около 400 из них решены, по остальным — ведется соответствующая работа.