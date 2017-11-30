Бизнес распечатывает резервы

Сегодня, 00:40

Портфель вкладов БВУ РК после прошлогоднего роста на 22,4% (3,2 трлн тг), в текущем году уменьшился за год на 1,8% (305,9 млрд тг) и составил на конец октября 2017 года 17,0 трлн тенге. Это было первое уменьшение портфеля вкладов БВУ РК за последние 7 лет. Такие данные приводит ranking.kz.

Сокращение вкладов БВУ РК связано с оттоком депозитов юрлиц, за год к концу октября 2017 года корпоративные вклады уменьшились на 10,2% или 1,0 трлн, до 8,9 трлн тенге. В прошлом году был зафиксирован рост на 20,2% (1,7 трлн тг).

Доля вкладов юрлиц в общем портфеле депозитов за год сократилась почти на 5 п.п., до 52,3%.

Годовой темп роста розничных вкладов уменьшился и составил 9,5% (700,0 млрд тг), до 8,1 трлн тенге. Годом ранее — 25,3% (1,5 трлн тг).

Из 33 банков РК действовавших в октябре, только у 13 БВУ был годовой прирост корпоративных вкладов.

Лидером стал Народный Банк — годовой прирост на 287,7 млрд тенге (19,3%), до 1,8 трлн тенге. Доля от РК выросла с 15,1% до 20,0%. По объему вкладов юрлиц Народный занимает первое место. Доля корпоративных вкладов за год выросла с 50,1% до 52,2%.

Следом идет Ситибанк с приростом на 102,8 млрд тенге (24,4%), до 524,1 млрд тенге. Доля от РК увеличилась с 4,3% до 5,9%. По объему вкладов юрлиц Ситибанк занимает 6-е место. Более 99% вкладов занимают депозиты юрлиц.

Замыкает тройку лидеров ForteBank с годовым приростом на 77,7 млрд тенге (16,0%), до 563,8 млрд тг. Доля от РК выросла с 4,9% до 6,3%. По объему вкладов юрлиц Forte занимает 4-е место. Доля корпоративных вкладов в общем портфеле банка за год уменьшилась с 56,8% до 55,1%.

Самый большой отток вкладов юрлиц за год был у Qazkoma — на 776,5 млрд тенге (на 38,7%), следом у RBK — на 255,5 млрд тенге (на 42,1%) и АТФ — на 128,8 млрд тенге (на 27,3%).