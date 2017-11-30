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SoftBank намерен приобрести акции Uber

Сегодня, 00:37
SoftBank намерен приобрести акции Uber


Японская телекоммуникационная компания SoftBank Group Corp. уведомила руководство сервиса по заказу такси Uber Technologies Inc. о том, что намерена приобрести значительную долю в компании, однако со скидкой порядка 30% по сравнению с текущей оценкой стоимости фирмы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Softbank возглавляет консорциум инвесторов, которые планируют купить новые акции компании на сумму минимум 1 млрд долларов по цене, которую инвесторы заплатили в ходе предыдущего раунда финансирования, когда стоимость компании была оценена в 68 млрд долларов. Также они планируют купить не менее 14% ее акций по сниженной цене, предполагающей ее стоимость на уровне 48 млрд долларов, пишет Интерфакс-Казахстан.

Отмечается, что инвесторы могут направить Uber официальное предложение уже во вторник, после чего у акционеров компании будет 20 рабочих дней на его рассмотрение.


SoftBank намерен приобрести акции Uber

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По словам источников, Softbank может повысить цену, если ей не удастся приобрести 14% акций за указанную сумму.

Аналитики указывают, что многие сотрудники и инвесторы Uber годами ждали возможности продать свои акции, и могут не получить второго такого шанса вплоть до IPO, которое ожидается не ранее 2019 года. Многие инвесторы могут получить колоссальную прибыль, приняв предложение Softbank. Так, фонд Benchmark Capital был одним из первых, кто предоставил компании финансирование в размере 27 млн долларов, и теперь стоимость его доли в Uber оценивается в 8 млрд долларов.

В случае успеха сделки Uber ждут серьезные изменения в структуре управления — в частности, SoftBank намерен ввести в совет директоров компании 6 новых директоров. Кроме того, поддержка столь крупного партнера может поспособствовать стабилизации операционных показателей компании.

Uber — международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги более чем в 600 городах в 77 странах, в том числе в 16 населенных пунктах России.

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