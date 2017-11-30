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Специалисты НАСА создали "неубиваемые" титановые шины для марсо- и луноходов следующего поколения

Вчера, 08:30
Специалисты НАСА создали "неубиваемые" титановые шины для марсо- и луноходов следующего поколения


Прокол покрышки колеса исследовательского аппарата, передвигающегося по поверхности Луны, Марса или другой планеты, может стать трагедией с учетом того, что ближайшая шиномонтажная мастерская находится за многие миллионы километров. В связи с этим луноход Lunar Rover, доставленный на Луну в ходе миссии Apollo 15, был оснащен колесами, роль покрышек которых выполняли полые металлические пружины, заполненные воздухом под давлением. Эти металлические покрышки поглощали энергию ударов не хуже обычных резиновых покрышек, но со временем металлические пружины деформировались и луноход потерял возможность двигаться с прежней эффективностью.

Позже специалисты НАСА отказались от использования пневматических покрышек разных типов. Однако и такой подход оказался несостоятельным, марсоход Spirit из-за неработающего колеса угодил в песчаную ловушку, из которой он так и не смог выбраться, а колеса нынешнего марсохода Curiosity пребывают в весьма плачевном состоянии, износившись гораздо быстрее, чем ожидалось.

Для решения этой проблемы специалисты НАСА разработали новый тип металлических покрышек, которые могут выдержать все нагрузки при движении по самой сложной поверхности, не потеряв при этом, своей изначальной формы. Ключом к этому стал специальный сплав из титана и никеля, межатомные связи внутри которого перестроены особым образом. Из этого сплава, который известен как сплав "с памятью формы", изготовлена сетка покрышки, чем-то напоминающая средневековую кольчугу. За счет "памяти формы" сплава и уникального переплетения покрышка всегда возвращается к исходной форме даже при самой сильной деформации.

Если вам когда-либо доводилось холодной зимней ночью менять пробитое колесо автомобиля, стоящего на обочине, то преимущества, предоставляемые такими "неубиваемыми" покрышками, для вас вполне очевидны. Но наличие покрышек, которые смогут выдержать многолетние передвижения по неблагоприятной поверхности, может в буквальном смысле спасти миссию, на которую были потрачены сотни миллионов и миллиарды долларов.

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