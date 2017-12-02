Alibaba планирует разместить бонды на миллиарды долларов

Сегодня, 00:19

Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding намерен выйти на рынок корпоративного долга, выпустив облигации 5 траншей. Об этом пишет «Росбалт».

Самыми «длинными» из них станут 40-летние бонды. Ранее компания не выпускала бумаги с таким длительным сроком обращения. Кроме того, Alibaba предложит инвесторам облигации с погашением через 5,5 года, 10 лет, 20 лет и 30 лет.

Это размещение станет вторым выходом компании на рынок корпоративных бондов. В 2014 году, всего через месяц после первичного размещения акций (IPO) в США, Alibaba разместила бумаги на сумму $8 млрд.

Объем предстоящего выпуска облигаций составит от $5 млрд до $7 млрд. Полученные от него средства будут направлены на общекорпоративные нужды.

Доходность наиболее активно торгующихся в настоящее время облигаций компании с погашением в ноябре 2024 года и купоном 3,6% составляет 3,149% годовых, что на 76 базисных пунктов превышает доходность аналогичных по сроку обращения US Treasuries, свидетельствуют данные торговой платформы MarketAxess.