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International Banker признал Цеснабанк Лучшим банком Казахстана в 2017 году

Сегодня, 00:38
International Banker признал Цеснабанк Лучшим банком Казахстана в 2017 году


Цеснабанк является Лучшим банком Казахстана по версии International Banker. Журнал International Banker, входящий в состав группы Finance Publishing, является международным изданием, специализирующимся на аналитике банковской сферы в глобальном масштабе.

International Banker признал Цеснабанк Лучшим банком Казахстана в 2017 году

При выборе лучшего банка в рамках категории «Банковские награды» International Banker стремится отметить ключевых игроков банковской индустрии, принимая во внимание такие аспекты деятельности финансовых институтов как корпоративное управление, технологическое развитие, качество обслуживания клиентов, влияние на экономический рост в стране, соответствие регуляторным требованиям, прозрачность и устойчивость.

«Признание международного издания International Banker очень значимо для нас. Особенно приятно получить звание лучшего банка Казахстана в юбилейный для нас год. Для нас очень важна оценка нашей деятельности и мы будем продолжать развивать Банк и его дочерние организации, сохраняя качественные показатели и репутацию надежного финансового партнера на внутреннем и международном рынках», — отметил Председатель Совета директоров АО «Цеснабанк» Дурен Жасыбек.

Стоит отметить, что в сентябре 2017 года Цеснабанк получил две награды от международных организаций — Азиатский банк развития признал его «Ведущим банком-партнером в Казахстане» по Программе торгового финансирования, а авторитетное издание Asiamoney — «Лучшим локальным банком в Центральной и Восточной Европе в рамках инициативы «Один пояс и один путь».

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