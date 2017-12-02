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Китайский космический детектор зарегистрировал сигналы, которые могут быть сигналами от частиц темной материи

Вчера, 11:20
Китайский космический детектор зарегистрировал сигналы, которые могут быть сигналами от частиц темной материи


Поиски доказательств существования темной материи, таинственной субстанции, на долю которой приходится большая часть от общего количества материи во Вселенной, ведутся учеными-физиками уже достаточно давно. Однако, ни один из многочисленных экспериментов так и не принес положительных результатов, указывающих на сам факт существования частиц темной материи, их природу и характеристики. Но на днях члены научной группы китайской научной космической миссии DAMPE объявили о том, что в собранных ими данных наблюдаются четкие сигналы, которые могут являться сигналами частиц темной материи. Этот факт еще не может служить достоверным доказательством существования темной материи, но он может послужить в качестве указателя направления, в котором ученым требуется продолжать свои дальнейшие поиски.

Исследовательский космический аппарат Dark Matter Particle Explorer (DAMPE) был разработан для поисков гипотетических частиц темной материи, называемых WIMP-частицами (weakly interacting massive particles), путем регистрации следов цепочек их возможного распада. Аппарат был запущен в космос в декабре 2015 года. Его основной инструмент, множество тонких датчиков, способен регистрировать направление, энергию и электрический заряд частиц, попадающих в его зону чувствительности. Объектами основного интереса со стороны ученых являлись электроны и позитроны, ведь согласно предположениям, две WIMP-частицы при столкновении взаимно уничтожают друг друга, создавая при этом пару электрон-позитрон.

За первые 530 суток работы инструмент DAMPE зарегистрировал около 1.5 миллионов электронов и позитронов, которые входят в состав космических лучей, источниками которых являются черные дыры, нейтронные звезды и взрывы сверхновых. Большое количество полученных данных позволило ученым выстроить зависимость количества частиц от их энергии. И на ожидаемой ровной кривой, ученые обнаружили аномальный провал. "Этот провал может стать доказательством существования темной материи" - рассказывает Чанг Чжин (Chang Jin), китайский ученый-астрофизик, - "Все данные указывают на какой-либо совершенно новый источник космических лучей или на факт существования темной материи".

Для определения и подтверждения обнаруженного феномена ученым потребуется гораздо больший объем информации, чем у них имеется на сегодняшний день. И космический детектор DAMPE будет продолжать работу в этом направлении. "Изначально мы рассчитывали на трехлетний срок реализации миссии DAMPE" - рассказывает Чанг Чжин, - "Но, бесперебойная работа космического аппарата и его научных инструментов позволяет нам рассчитывать еще на несколько лет, в течение которого датчик должен сделать записи о 10 миллиардах космических лучей".

Даже если дополнительные данные, собранные аппаратом DAMPE, не позволят ученым решить загадку темной материи, они существенно расширят наши знания относительно природы процессов ускорения космических лучей, которые происходят в "естественных ускорителях" пульсаров и взрывов сверхновых.

И в заключение следует отметить, что миссия DAMPE является самой первой китайской космической миссией, посвященной исследованиям в области астрономии и астрофизики. А в июне этого года к аппарату DAMPE присоединился рентгеновский телескоп Hard X-ray Modulation Telescope, который ведет наблюдения за черными дырами, нейтронными звездами, активными ядрами галактик и другими источниками рентгеновского излучения.
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