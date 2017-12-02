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Компания Youbionic снабдит человека еще одной или двумя механическими руками

Вчера, 11:20
Компания Youbionic снабдит человека еще одной или двумя механическими руками


Компания под названием Youbionic, образованная в 2014 году, начала принимать предварительные заказы на разработанную ими роботизированную руку-перчатку. Не так давно на свет появился новый, модернизированный вариант устройства, но специалисты компании не остановились на достигнутом, и на свет появился еще один причудливый вариант, уже с двумя роботизированными кистями и запястьями.

Оба варианта устройства, "однорукий" и "двурукий", управляются при помощи датчиков изгиба, закрепленных на указательном и безымянном пальцах руки человека. Сигналы с этих датчиков принимает контроллер Arduino, который вырабатывает последовательность команд для управления каждым из шести приводов Actuonix, обеспечивающих движения каждого пальца механической руки.

Компания Youbionic снабдит человека еще одной или двумя механическими руками


Следует отметить, что из-за такой простоты системы управления количество действий, которые способен выполнить человек при помощи этого механического "придатка", весьма ограничен. И без затрат дополнительных усилий владельцу механической руки Double Hand вряд ли удастся сыграть на пианино "в три руки", поработать на клавиатуре компьютера и выполнять другие тонкие операции. А упомянутые дополнительные усилия, которые могут заставить механическую руку выполнять сложные действия, должны заключаться в перепрограммировании контроллера, управляющего работой руки, что по силам не каждому человеку.

Все вышесказанное говорит о том, что устройство Double Hand, в его изначальном виде, вряд ли получится использовать для чего-нибудь полезного. Отсюда возникают сомнения в успехе задумки руководства компании Youbionic, ведь стоимость механических рук, изготовленные из пластика на трехмерном принтере, достаточно высока. "Однорукий" вариант обойдется потенциальному владельцу в 899 евро (1080 американских долларов), а "двурукий" - в 1799 евро.

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