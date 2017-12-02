Компания Youbionic снабдит человека еще одной или двумя механическими руками

Вчера, 11:20Компания под названием Youbionic, образованная в 2014 году, начала принимать предварительные заказы на разработанную ими роботизированную руку-перчатку. Не так давно на свет появился новый, модернизированный вариант устройства, но специалисты компании не остановились на достигнутом, и на свет появился еще один причудливый вариант, уже с двумя роботизированными кистями и запястьями.Оба варианта устройства, "однорукий" и "двурукий", управляются при помощи датчиков изгиба, закрепленных на указательном и безымянном пальцах руки человека. Сигналы с этих датчиков принимает контроллер Arduino, который вырабатывает последовательность команд для управления каждым из шести приводов Actuonix, обеспечивающих движения каждого пальца механической руки.Следует отметить, что из-за такой простоты системы управления количество действий, которые способен выполнить человек при помощи этого механического "придатка", весьма ограничен. И без затрат дополнительных усилий владельцу механической руки Double Hand вряд ли удастся сыграть на пианино "в три руки", поработать на клавиатуре компьютера и выполнять другие тонкие операции. А упомянутые дополнительные усилия, которые могут заставить механическую руку выполнять сложные действия, должны заключаться в перепрограммировании контроллера, управляющего работой руки, что по силам не каждому человеку.Все вышесказанное говорит о том, что устройство Double Hand, в его изначальном виде, вряд ли получится использовать для чего-нибудь полезного. Отсюда возникают сомнения в успехе задумки руководства компании Youbionic, ведь стоимость механических рук, изготовленные из пластика на трехмерном принтере, достаточно высока. "Однорукий" вариант обойдется потенциальному владельцу в 899 евро (1080 американских долларов), а "двурукий" - в 1799 евро.