Спускаемый модуль Mars InSight готов к запуску, который назначен на май 2018 года

Вчера, 11:20Спускаемый аппарат миссии Mars InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) буквально на днях завершил прохождение самого важного теста Thermal Vacuum Testing (TVAC), последнего перед запуском, который назначен на май 2018 года. Термическое вакуумное тестирование производилось в течение двух недель, в его ходе моделировались резкие изменения температуры в условиях глубокого вакуума, такие, которые имеют место быть в глубинах космического пространства. И теперь группе, занимающейся аппаратом Mars InSight, осталось выполнить лишь конечные предполетные подготовительные операции.Напомним нашим читателям, что изначально запуск миссии Mars InSight был запланирован на март 2016 года, однако, из-за утечек в вакуумной системе аппарата этот срок был перенесен на май 2018 года, когда Марс и Земля будут достаточно близки друг к другу. В мае 2018 года в результате взаимного расположения Марса и Земли 5 мая возникнет 30-дневное "окно", в течение которого и должен быть произведен запуск.Согласно планам, аппарат Mars InSight достигнет Марса в ноябре 2018 года. Он совершит посадку на поверхность Красной Планеты и при помощи своей бурильной установки проникнет да глубину до двух метров, достав оттуда образцы, которые будут затем проанализированы. Это, и прочие собранные аппаратом научные данные позволят ученым получить дополнительную информацию, касающуюся формирования и развития Марса как планеты.Миссия Mars InSight рассчитана на один марсианский год, что приблизительно соответствует двум земным годам. И срок этой мисси может быть увеличен, если посадочный модуль будет оставаться в работоспособном состоянии и на это будет выделено необходимое финансирование.