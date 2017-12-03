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Космический аппарат Voyager 1 произвел первое за последние 37 лет включение своих двигателей

3-12-2017, 10:37
Космический аппарат Voyager 1 произвел первое за последние 37 лет включение своих двигателей


На прошлой неделе осмический исследовательский аппарат Voyager 1 произвел включение своих двигателей, которые бездействовали в течение последних 37 лет. Запуск двигателей был произведен 28 ноября 2017 года в соответствии с последовательностью команд, переданных аппарату Voyager 1 из Центра управления в Лаборатории НАСА по изучению реактивного движения (Jet Propulsion Laboratory, JPL). Эта операция была выполнена в рамках программы по сохранению аппарата в функционирующем состоянии в течение минимум трех последующих лет, во время которых аппарат должен двигаться с ускорением в открытом межзвездном пространстве.

Запущенный 40 лет назад, аппарат Voyager 1 является самым далеким от Земли и самым быстрым рукотворным объектом. Сейчас Землю и аппарат разделяет расстояние в 22 миллиарда километров, Сигналу, излученному антенной аппарата Voyager 1 требуется 19 часов и 35 минут для того, чтобы достичь одной из антенн системы дальней космической связи NASA Deep Space Network. В 2013 году Voyager 1 стал первым в истории аппаратом, покинувшим пределы Солнечной системы и вышедшим в открытое межзвездное пространство. И сейчас руководство НАСА надеется, что постепенно теряющий мощность ядерный источник энергии аппарата продолжит функционировать до 2025 года.

Однако, даже если источник энергии будет исправно работать, это будет неважно, если аппарат не сможет удерживать свою главную антенну в направлении на Землю. И если вдруг аппарат станет неуправляем, это будет означать полную потерю контакта с ним. Для поддержания положения аппарата Voyager 1 используется несколько гироскопов и 16 гидразиновых двигателей MR-103 производства компании Aerojet Rocketdyne.

После того, как Voyager 1 пролетел мимо Сатурна, надобность в большинстве его двигателей отпала, подача топлива в эти двигатели была перекрыта, а их электрические цепи - обесточены. В настоящее время аппарат полагается лишь на четыре двигателя для поддержания его ориентации в пространстве. В связи с тем, что количество топлива у аппарата Voyager 1 ограничено и четыре используемых двигателя начали выходить из строя три года назад, постепенно теряя создаваемую ими тягу, руководство НАСА решилось на замену этих двигателей каким-нибудь другими из числа бездействующих, которые не работали с 1980 года.

Для восстановления работоспособности отключенных двигателей специалистам НАСА потребовалось поднять данные с самого начала проекта Voyager, включая программное обеспечение, написанное на ассемблере в то время, когда основными языками программирования были Бэйсик и Фортран. Это было необходимо для перепрограммирования двигателей Trajectory Correction Maneuver (TCM) для того, чтобы они могли "стрелять" вспышками, длительностью в единицы и десятки миллисекунд, на что они не были рассчитаны изначально.

Согласно информации от НАСА во время испытаний TCM-двигатели выработали по серии 10-миллисекундных импульсов, что продемонстрировало их готовность к выполнению задачи поддержания положения аппарата. И, начиная с января следующего года эти двигатели будут включаться последовательно в работу, заменяя собой выходящие из строя штатные двигатели.

Помимо этого, специалисты НАСА планируют сделать точно такую же операцию и с космическим аппаратом Voyager 2, который доберется до межзвездного пространства еще только через несколько лет.
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