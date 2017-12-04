Андрей Бельянинов возглавил ЕАБР

Сегодня, 00:22

Экс-глава Федеральной таможенной службы (ФТС) России Андрей Бельянинов вступил в должность председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР). Об этом сообщается на сайте финансового института.

На этом посту он сменил Дмитрия Панкина, который руководил банком с февраля 2015 года.

Андрей Бельянинов родился 14 июля 1957 в Москве. В 1978 году окончил Московский институт народного хозяйства им. Плеханова. В 1994 году окончил Академию народного хозяйства.

В 1992—1994 годах занимал должность заместителя председателя правления РЭА-банка.

В 1994—1999 году работал первым заместителем председателя правления, затем председателем правления Новикомбанка.

В 1999 году был назначен заместителем генерального директора ФГУП «Промэкспорта».

В 2000 году после ликвидации «Промэкспорта» и «Росвооружения» и создания на их базе «Рособоронэкспорта», стал генеральным директором новой структуры.

В 2004 году генеральный директор Федеральной службы по оборонному заказу (Рособоронзаказ).

С 2006 года до сегодняшнего дня возглавлял Федеральную таможенную службу.



