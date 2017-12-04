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В Алматы заработали бесплатные катки

Сегодня, 00:30
В Алматы заработали бесплатные катки


В двух районах Алматы в честь празднования Дня первого президента РК официально открылись бесплатные катки для массовых катаний, доступные всем гостям и жителям мегаполиса 24 часа в сутки, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на информационно-спортивный хаб.

Площадь ледовых катков, расположенных по улице Жибек жолы — Абылай хана и перед парком первого президента РК, составляет 800 и 840 кв.м.

До середины декабря по всему городу станут доступны еще 6 бесплатных катков, расположенные в Ауэзовском районе на улице Жандосова в мкн. «Дубок» (общая площадь 924 кв.м.), в Турксибском районе на территории торгового центра «Март», (722 кв.м.), в Бостандыкском районе на территории комплекса «Вилла ле Фиори» (600 кв.м.), в Медеуском районе на стадионе «Спартак» (в Центральном парке культуры и отдыха) — 800 кв.м, в мкрн. «Саялы» Алатауского района и в Наурызбайском районе, на территории школы-гимназии № 174.

Все ледовые площадки будут работать 24 часа, с двумя техническими перерывами (10:00 и 17:00). Предусмотрена зона проката коньков и питания, которые работают с 11:00 до 23:00 часов по выходным и с 12:00 до 22:00 по будням. Аренда коньков составляет — 600 тенге на 1 час. Также можно прийти и покататься со своими коньками совершенно бесплатно.

Ледовые площадки предназначены только для массового катания. Они будут работать до конца зимнего сезона, возможно и до середины марта в зависимости от погодных условий. Инициатор проекта — акимат Алматы.

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