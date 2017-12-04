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Volkswagen планирует купить долю в группе ГАЗ

Сегодня, 00:29
Volkswagen планирует купить долю в группе ГАЗ


Немецкий автопроизводитель Volkswagen планирует купить долю в российской группе по производству легких коммерческих автомобилей ГАЗ. Эта компания входит в промышленную группу «Базовый Элемент» Олега Дерипаски, пишет kommersant.ru.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, сейчас немецкий автоконцерн ведет переговоры о приобретении доли в группе ГАЗ.
«Переговоры идут. Возможно изменение структуры собственности. Дерипаска давно ищет стратега, у Volkswagen тоже нет российского партнера», — рассказали знакомые с ходом переговоров собеседники агентства.
Источники агентства пояснили, что пока неизвестно, какую долю Volkswagen намерен выкупить в группе ГАЗ. При этом также неизвестна стоимость сделки. «Речь не обязательно идет о контрольной доле, это может быть и миноритарный пакет», — рассказали они.

Некоторые собеседники выразили сомнения в том, что сторонам удастся договориться. «Вряд ли Дерипаска будет готов расстаться с контролем над компанией, а Volkswagen вряд ли нужна миноритарная доля.

В 2011 году концерн Volkswagen договорился о контрактной сборке Volkswagen и Skoda на заводе ГАЗа в Нижнем Новгороде.

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