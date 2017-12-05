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Добавка графена позволит увеличить срок службы дорожного покрытия

5-12-2017, 09:41
Добавка графена позволит увеличить срок службы дорожного покрытия


На страницах нашего сайта мы достаточно часто рассказываем о графене и о возможных областях применения этого удивительного материала. В основном все эти области применения графена относятся к высоким технологиям, к электронике, к нанотехнологиям, солнечной энергетике и т.п. На этом фоне область автомобильных дорого с асфальтовым покрытием выглядит несколько странно. Однако, исследования, проведенные специалистами двух итальянских компаний, показали, что добавка графена в состав асфальта позволяет существенно увеличить прочность, качество и срок службы дорожного покрытия.

Упомянутыми чуть выше двумя компаниями является компания Directa Plus, производитель продуктов на базе графена, и компания Iterchimica, специализирующаяся на добавках к асфальту. Усилиями специалистов этих двух компаний была разработана добавка Eco Pave на основе технологии Graphene Plus, на которую недавно была подана соответствующая патентная заявка.

Улучшение качества асфальтового покрытия при добавке графена получается за счет высокой удельной тепловой проводимости этого материала. Такой "графенированный" асфальт не сильно размягчается при высокой температуре окружающей среды, и не сильно затвердевает и не трескается при низких температурах. При этом, высокая механическая прочность графена увеличивает эластичность и прочность асфальта, что уменьшает износ дорожного покрытия. Проведенные испытания показали, что графеновая добавка Eco Pave может увеличить срок службы дорожного покрытия с нынешних 6-7 лет до 12-14 лет, т.е. в два раза.

Помимо использования добавки Eco Pave при прокладке новых дорог, асфальт с ней может быть использован для ремонта трещин и выбоин в дорогах с обычным покрытием. Помимо этого, покрытие с добавкой Eco Pave можно использовать повторно на все 100 процентов, для этого потребуется лишь размельчить старый асфальт, нагреть его и добавить немного нового пластификатора.

Компании Directa Plus и Iterchimica уже провели испытания асфальта с добавкой Eco Pave в лабораторных условиях, а в ближайшее время будет проложен участок автомобильной дороги с новым покрытием. Несмотря на использование "высокотехнологичного" графена, стоимость добавки Eco Pave, согласно обещаниям компаний Directa Plus и Iterchimica, будет находиться на приемлемом уровне. Затраты на приобретение этой добавки в будущем окупятся во много раз за счет снижения затрат на ремонт дорог и на замену отработавшего свой срок дорожного покрытия.
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