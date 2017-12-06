Новости / KnowHow

5G-технологии компании Samsung обеспечили скорость передачи данных 1.7Gbps в движущемся поезде

Вчера, 10:54
5G-технологии компании Samsung обеспечили скорость передачи данных 1.7Gbps в движущемся поезде


Недавно специалисты компании Samsung провели испытания нового коммуникационного оборудования, работающего по стандарту 5G в поезде, перемещающемся по железнодорожным путям со скоростью 100 километров в час. При этом, коммуникационное оборудование оказалось способны обеспечить пиковую скорость связи поезда с внешним миром, равную 1.7 гигабита в секунду. Испытания оборудования были проведены специалистами Samsung совместно со специалистами японской коммуникационной компании KDDI, а сами испытания проходили на железнодорожной ветке близ города Сайтама, Япония, в период с 17 по 19 октября 2017 года.

В состав испытуемого коммуникационного оборудования входил 5G-маршрутизатор, 5G-трансивер и компьютерная система с технологиями виртуализации доступа к удаленным сетям. Испытания проводились на участке магистрали между двумя станциями, длиной одну милю (1.6 километра). 5G-оборудование использовалось для передачи потока видео с разрешением 8К в сторону поезда и для передачи потока с разрешением 4К с камеры, установленной на поезде, в центр контроля за движением железнодорожной компании.

"5G-технологии позволят перевести качество железнодорожных пассажирских перевозок на качественно новый уровень" - рассказывает Йошиаки Ушида (Yoshiaki Uchida), один из руководителей компании KDDI, - "А проведенные нами испытания показали, что 5G-технологии уже полностью готовы к практическому использованию".

Компания KDDI планирует начать использование 5G-технологий в 2020 году. Эти технологии позволят улучшить качество работы Wi-Fi внутри поездов, разнообразить ассортимент информационно-развлекательных программ и, что самое главное, улучшить работу систем мониторинга движения и технического состояния поездов, что должно повысить безопасность движения.

И в заключение следует отметить, что компания Samsung разрабатывает 5G-технологии для широкого спектра областей применения. Не так давно, совместно с американскими военными, компания Samsung провела полевые испытания комплекта полевого 5G-оборудования, которое позволяет создать быстродействующую коммуникационную сеть прямо на поле боя. Ширины полосы пропускания такой сети достаточно для обеспечения любого солдата и командира большими объемами тактической информации, передаваемой со спутников, беспилотников и других технических средств.
  • Просмотров: 141
Похожие материалы
  • Компания Samsung начинает выпуск чипов на базе 10-нм технологии FinFET второго поколения Компания Samsung начинает выпуск чипов на базе 10-нм технологии FinFET второго поколения
  • Компания NTT Docomo провела первые полевые испытания новой 5G-технологии, обеспечивающей высокую скорость и малое время задержки Компания NTT Docomo провела первые полевые испытания новой 5G-технологии, обеспечивающей высокую скорость и малое время задержки
  • Проведены первые реальные испытания технологии квантового 4D-кодирования Проведены первые реальные испытания технологии квантового 4D-кодирования
  • В Китае разрабатывается новый поезд на магнитной подушке, способный развивать скорость 600 километров в час В Китае разрабатывается новый поезд на магнитной подушке, способный развивать скорость 600 километров в час
  • Финская компания Elisa устанавливает мировой рекорд по скорости передачи данных в сетях 4G Финская компания Elisa устанавливает мировой рекорд по скорости передачи данных в сетях 4G
    • Отзывы читателей
    5G-технологии компании Samsung обеспечили скорость передачи данных 1.7Gbps в движущемся поезде 5G-технологии компании Samsung обеспечили скорость передачи данных 1.7Gbps в движущемся поезде KnowHow Вчера, 10:54
    Атом азота в углеродной оболочке - основа самых маленьких в мире атомных часов Атом азота в углеродной оболочке - основа самых маленьких в мире атомных часов KnowHow Вчера, 10:53
    Google и Facebook контролируют 84% рынка цифровой рекламы Google и Facebook контролируют 84% рынка цифровой рекламы Государство Вчера, 00:40
    ForteBank стал «Банком года в Казахстане» по версии The Banker ForteBank стал «Банком года в Казахстане» по версии The Banker Государство Вчера, 00:25
    Facebook запустил мессенджер для детей Facebook запустил мессенджер для детей Государство Вчера, 00:24
    IATA советует Казахстану создать формулу цены на авиакеросин IATA советует Казахстану создать формулу цены на авиакеросин Государство Вчера, 00:18
    CINEMAX: Добиваясь целей. CINEMAX: Добиваясь целей. Государство Вчера, 00:18
    Новый 128-лучевой датчик LiDAR значительно Новый 128-лучевой датчик LiDAR значительно "обострит зрение" автомобилей-роботов KnowHow 5-12-2017, 09:42
    Планируется создание биологического варианта Интернета Вещей Планируется создание биологического варианта Интернета Вещей KnowHow 5-12-2017, 09:42
    Добавка графена позволит увеличить срок службы дорожного покрытия Добавка графена позволит увеличить срок службы дорожного покрытия KnowHow 5-12-2017, 09:41
    FastFFF - трехмерный принтер, который печатает в 10 раз быстрее, чем другие принтеры FastFFF - трехмерный принтер, который печатает в 10 раз быстрее, чем другие принтеры KnowHow 4-12-2017, 09:35
    Данные космических телескопов Hubble и Gaia позволили астрономам Данные космических телескопов Hubble и Gaia позволили астрономам "измерить" движение звезд с рекордной на сегодняшний день точностью KnowHow 4-12-2017, 09:35
    Компания Samsung начинает выпуск чипов на базе 10-нм технологии FinFET второго поколения Компания Samsung начинает выпуск чипов на базе 10-нм технологии FinFET второго поколения KnowHow 4-12-2017, 09:35
    Американский регулятор одобрил фьючерсы на bitcoin Американский регулятор одобрил фьючерсы на bitcoin Государство 4-12-2017, 00:37
    В Алматы заработали бесплатные катки В Алматы заработали бесплатные катки Государство 4-12-2017, 00:30
    Volkswagen планирует купить долю в группе ГАЗ Volkswagen планирует купить долю в группе ГАЗ Государство 4-12-2017, 00:29
    Андрей Бельянинов возглавил ЕАБР Андрей Бельянинов возглавил ЕАБР Государство 4-12-2017, 00:22
    В Актобе появилась стела благодарности казахскому народу В Актобе появилась стела благодарности казахскому народу Государство 4-12-2017, 00:14
    Космический аппарат Voyager 1 произвел первое за последние 37 лет включение своих двигателей Космический аппарат Voyager 1 произвел первое за последние 37 лет включение своих двигателей KnowHow 3-12-2017, 10:37
    Создан материал, одна сторона которого всегда теплее другой Создан материал, одна сторона которого всегда теплее другой KnowHow 3-12-2017, 10:37