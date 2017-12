ForteBank стал «Банком года в Казахстане» по версии The Banker

Сегодня, 00:25

29 ноября 2017 года в Лондоне состоялась церемония вручения авторитетной премии The Banker. ForteBank одержал победу в номинации «Банк года в Казахстане».

Ежегодно The Banker выбирает лучшие финансовые институты в 141 стране мира, основываясь на критериях динамичного роста банка, разработки и внедрения инновационных банковских технологий, а также реализации стратегических проектов. Журнал The Banker издается с 1926 года и входит в группу Financial Times. В этом году победителями также стали Bank of America в США и Тинькофф Банк в России.

По мнению экспертов The Banker, основными факторами, определившими победу ForteBank, стали усиление рыночных позиций, рост основных финансовых показателей, развитие новых направлений бизнеса и IT-технологий.

«Мы признательны изданию The Banker за высокую оценку наших достижений в этом году. Несмотря на непростые рыночные условия ForteBank добился успеха во всех сферах бизнеса, продемонстрировав уверенный рост. Признание успехов банка авторитетным в мире финансов изданием говорит о том, что мы на правильном пути», — отметил председатель правления ForteBank Магжан Ауэзов, комментируя получение награды.

ForteBank входит в пятерку крупнейших банков Казахстана по размеру активов и занимает лидирующие позиции среди топ 10 БВУ по уровню капитализации и ликвидности.

В 2017 ForteBank демонстрирует качественный рост по ключевым финансовым показателям:

+13,7% рост активов с начала года;

+13,2% рост кредитного портфеля банка;

+17,2% рост депозитного портфеля банка;

+49,8% рост комиссионного дохода по сравнению с 10 месяцами 2016;

+52,9% рост количества POS-терминалов с начала года;

+24,4% рост количества активных карт с декабря 2016;

— количество пользователей мобильного и интернет банкинга с начала года увеличилось более чем в 3 раза;

— агентство Moody’s улучшило прогноз по рейтингам АО «ForteBank» со «стабильного» до «позитивного»;

— агентство S&P Global Ratings повысило рейтинги АО «ForteBank» по национальной шкале с «kzBB» до «kzBB+». Пересмотрело прогноз по рейтингам АО «ForteBank» со «Стабильного» на «Позитивный» и подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги эмитента банка на уровне «В/В».