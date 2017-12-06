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Google и Facebook контролируют 84% рынка цифровой рекламы

Сегодня, 00:40
Google и Facebook контролируют 84% рынка цифровой рекламы


Google и Facebook получат 84% средств, потраченных на цифровую рекламу в мире (без учета Китая) в 2017 году, говорится в отчете агентства GroupM, принадлежащего рекламному концерну WPP, пишет Интерфакс-Казахстан.

Согласно прогнозу агентства, в 2018 году объем глобальных расходов на рекламу вырастет на 4,3%, или на 23 млрд долларов, при этом рост главным образом обеспечит именно цифровой сегмент.


Google и Facebook контролируют 84% рынка цифровой рекламы

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Ожидается, что затраты на телерекламу повысятся в следующем году на 2,2%, на цифровую рекламу — на 11,3%. При этом объем расходов на рекламу в цифровых медиа превысит расходы на телевизионные рекламные ролики уже в 2017 году в 17 странах, включая Великобританию и Германию, пишет Financial Times.

Между тем в последнее время все больше крупных компаний выражают недовольство недостаточным мониторингом цифрового контента, рядом с которым показывается их реклама. Так, Diageo, Mars, HP, Deutsche Bank и Mondelez отказались сотрудничать с видеосервисом YouTube, принадлежащим Google, после того как их реклама демонстрировалась рядом с видеороликами с непристойным содержанием.

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