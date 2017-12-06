IATA советует Казахстану создать формулу цены на авиакеросин

Сегодня, 00:18

Иностранным авиакомпаниям в Казахстане проблематично покрывать свои расходы из-за непрозрачного механизма формирования цен на авиатопливо и аэропортовые услуги, сообщил региональный менеджер International Air Transport Association (IATA) в республике Джордан Карамалаков, пишет Интерфакс-Казахстан.



«По нашему мнению, единственное решение — применить так называемую формулу для определения цен на авиакеросин. (…) Мы призываем, чтобы правительство объявило референтную цену на авиакеросин, которая менялась бы еженедельно или ежемесячно, и чтобы было понятно. Любые дополнительные расходы, связанные с транспортировкой, содержанием, хранением топлива и заправкой в крыло — расходы на эти операции должны добавляться к базисной цене на топливо», — сказал Карамалаков на пресс-конференции в Астане в понедельник.

В аэропорту Алматы запущена новая взлетно-посадочная полоса

По его словам, в Западной Европе подобная формула формируется на основе котировок Platts, в России — на основе котировок Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. «Пусть министерство энергетики вводит такой референтный курс. Он никого не обязывает. Это не регуляция цен. Это просто референтный курс для информации. Какова ожидаемая цена на топливо в республике? А дальше пусть авиакомпании с поставщиками договариваются насчёт конкретной цены для них», — предложил представитель IATA.

Он отметил, что ранее власти Казахстана объясняли продажу авиакеросина по завышенным ценам необходимостью поддерживать экономику аэропортов «из-за того, что аэропортовые сборы являлись ниже расходов».

«С лета этого года уже этот аргумент не существует, цены на аэропортовые услуги либерализированы.То есть любой аэропорт имеет возможность поставить сейчас какую хочет цену на все свои услуги на международных рейсах», — пояснил Джордан Карамалаков.

По его словам, вслед за этим последовало двукратное увеличение цен на одни виды услуг, и рост на 60−70% - на другие.

«В то же время цены на авиакеросин повысились на 20%. (…) Перед авиакомпаниями в 2018 году будет большой вопрос, как покрыть 10% увеличения своей себестоимости. За счёт чего они будут получать дополнительную выручку? Повышение уровня загрузки или повышение уровня тарифов. Если загрузка хороша, не остаётся никакого другого выбора, кроме как повысить тарифы», — сказал представитель IATA.

Вместе с тем, проблема заключается не в том, что цены повышаются, а в том, что они повышаются непрозрачно, подчеркнул он.

«Отсутствует порядок, прозрачность и консультации с перевозчиками насчёт этих цен. Это (повышение цен на услуги аэропортов и авиакеросин — ИФ-К) должно быть по четким правилам, по мере предоставления доказательства о себестоимости той или другой предоставляемой услуги», — сказал Д.Карамалаков.