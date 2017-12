Bank of America ждет дальнейшего роста мировой экономики

Устойчивый рост экономики продолжится в 2018 году по всему миру, чего нельзя сказать о финансовых рынках, прогнозируют аналитики Bank of America Merrill Lynch Global Research. Оценки рисковых активов будут понижаться после пика прибылей и ликвидности в середине следующего года, сообщает агентство Bloomberg. Важной темой года по всему миру может стать инфляция, особенно в США, где ее усилит налоговая реформа, пишет Интерфакс-Казахстан.

В числе прочего банк прогнозирует в 2018 году скромные доходы на кредитных рынках, укрепление доллара, повышение волатильности и сужение кредитных спредов.

В США стратеги BofAML ожидают усиления роста ВВП с 1,5% в 2016 году до 2,4% в 2018 году. При этом с середины года американский рынок акций начнет снижение, а доходность US Treasuries резко пойдет в рост.

«В целом наш прогноз на наступающий год настолько оптимистичен с точки зрения макроэкономики, что для рынков он в конечном итоге оказывается пессимистичным», — отмечает Майкл Хартнетт, отвечающий за стратегию инвестиций на глобальных рынках в BofA Merrill Lynch Global Research.

Прогнозы Bank of America на следующий год до некоторой степени учитывают ряд впечатляющих индикаторов, которые формируют более полную картину мира. В частности, с момента краха Lehman Brothers в сентябре 2008 года рынки мира стали свидетелями уже 702 снижений процентных ставок различными центробанками. Банк Японии и Европейский центральный банк (ЕЦБ) в этом году купили финансовые активы на 2 трлн долларов. Цена биткойна в декабре впервые превысила 12,5 тыс. долларов. Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» была продана на аукционе Christie’s в прошлом месяце за 450 млн долларов. Bank of America также напоминает, что доходность европейских облигаций со спекулятивными рейтингами опустилась ниже доходности US Treasuries, а волатильность индекса Standard & Poor’s 500 упала до 50-летнего минимума. По мнению аналитиков BofA, в совокупности все эти факты сигнализируют о постепенном завершении долгосрочного «бычьего» тренда на рынках.

Эти цифры сигнализируют о том, что долгий «бычий» тренд на рынках походит к концу, и аналитики BofA Merrill Lynch Global Research прогнозируют, что пик прибылей и ликвидности будет пройден, и это вызовет откат рынка в середине 2018 года. Поздняя стадия уверенного и улучшающегося экономического роста также предвещает усиление рисков, отмечает банк.

Тем не менее инвесторам с удачно подобранными позициями эти «последние рывки» ралли в нынешнем цикле могут принести высокую прибыль, говорится в исследовании BofAML.

«Инвесторы охотятся за историями роста и высокодоходными активами на „бычьем“ рынке, который сделала возможным и поддержала ликвидность центробанков, — пишет М. Хартнетт. — Мы ожидаем завершения этого взлета Икара и агрессивного понижения оценок рисковых активов после того, как прибыли достигнут пика, позиции инвесторов станут избыточно оптимистичными, а центробанки начнут выводить ликвидность, сокращая стимулы».