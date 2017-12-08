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Bitcoin преодолел отметку в $14 тысяч

Сегодня, 00:15
Bitcoin преодолел отметку в $14 тысяч


Курс биткоина превысил 14 тыс. долларов. Это новый рекорд для первой криптовалюты, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. По данным coindesk.com на 12.18 аст биткоин торговался по 14 295,12 доллара. А очередную психологическую отметку криптовалюта пробила в ночь на 7 декабря. При этом, по информации CoinMarketCap, капитализация криптовалюты превысила 234 млрд долларов.

«При такой скорости укрепления биткоина будьте готовы к коррекции на 50% от всего движения. Сейчас получается, что это будет уровень 6410 долларов. Посадка будет жесткая. Падение начнется в тот момент, когда его не ждут. Биржи на массовом закрытии длинных позиций зависнут, комиссии на транзакцию взлетят до небес. Разрабатывайте план действий на тот момент, когда вы будете фиксировать прибыль, и задумайтесь, как поведете себя при резком падении курса», — советует в свою очередь аналитик Альпари Владислав Антонов.


Bitcoin преодолел отметку в $14 тысяч

Курс bitcoin приблизился к $13 тысячам

Между тем рост курса этой криптовалюты эксперты связывают в том числе с ожиданиями скорого запуска фьючерсов и притоком на рынок новых инвестиций. Так, The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что американская биржа NASDAQ планирует начать торги фьючерсами на биткоин. По данным издания, это должно произойти в первой половине следующего года.
Кроме того, американская Комиссия по торговле сырьевыми фьючерсами (CFTC) впервые разрешила CME Group (крупнейший в мире биржевой оператор) и Cboe Global Markets (управляет крупнейшей в США биржей опционов, Bats и другими биржами) запустить биржевую торговлю фьючерсами на биткоин. В CME сказали, что начнут торговлю этими фьючерсами 18 декабря, в то время как Cantor Exchange, которая входит в Cantor Fitzgerald, начнет торговать бинарными опционами на биткоин.
«Сейчас биткоин дорожает под запуск фьючерсов, но неизвестно, чем они обернутся для криптобирж после 18 декабря. Дело в том, что фьючерсный рынок используется для спекуляций и хеджирования рисков. Крупные спекулянты работают по тренду, хеджеры — против тренда», — сообщил Владислав Антонов.

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