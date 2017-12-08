FINNAIR продолжит полеты в КазахстанСегодня, 00:16
FINNAIR продолжит полеты в Казахстан и в следующем году. Об этом договорились представители Комитета гражданской авиации МИР РК, авиационные власти Финляндии и руководство авиакомпании FINNAIR, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на КГА.
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«По результатам встречи председателя Комитета гражданской авиации Талгата Ластаева и генерального менеджера по вопросам предоставления прав на перевозку и политическим вопросам авиакомпании FINNAIR Лаури Тиерали достигнута договоренность о продолжении прямых авиарейсов между Астаной и Хельсинки», — указывается в сообщении комитета.
Отметим, что авиамаршрут Астана — Хельсинки был открыт в преддверии Международной выставки ЭКСПО-2017 и показал очень хорошие результаты.
«За период проведения выставки загрузка рейсов по данному направлению составила свыше 90%. В связи с этим, начиная с лета следующего года, полеты по этому направлению будут продолжены. Данное решение будет способствовать развитию Международного финансового центра «Астана», — отметили в КГА.
Переговоры состоялись на площадке Международной организации гражданской авиации (ICAN-2017).