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Sony BRAVIA Oled A1. Инновации, ставшие эталоном

Сегодня, 00:26
Sony BRAVIA Oled A1. Инновации, ставшие эталоном


Этот год оказался необычайно продуктивным для компании Sony. Была представлена масса новинок. Одной из самых главных, несомненно, является новейший BRAVIA флагман OLED A1. Компания заявляет, что это лучший телевизор, из когда-либо созданных. Действительно ли это так — давайте разберемся.

Современные телевизоры невозможно представить без трех основных составляющих — дизайн, изображение и звук.

Дизайн

Одним из определяющих параметров OLED-дисплеев является их толщина. Она составляет всего несколько миллиметров. Промышленные дизайнеры одними из первых оценили этот параметр и тут же реализовали идеи на практике. В результате появилось стильное современное устройство с минималистичным дизайном — телевизор BRAVIA OLED A1.

Фирменная эстетика Sony и концепция One Slate нашла практически идеальное воплощение в телевизоре OLED А1. Конструкция выглядит монолитно и при этом изящно — никаких швов, фигурных подставок, решеток динамиков и выступающих деталей — только огромный экран с практически незаметными рамками по краям.

Телевизор устанавливается на поверхности при помощи А-образной конструкции, позволяющей регулировать угол наклона. В откидной опоре расположены все необходимые разъемы для подключения других устройств. Очень удобно и практично! Также телевизор можно закрепить на стене при помощи фирменного крепления.

Sony BRAVIA Oled A1. Инновации, ставшие эталоном

Изображение

Сами по себе OLED-матрицы обладают невероятными возможностями. В компании Sony «прокачали» технологию по максимуму. Каждый пиксель экрана OLED A1 — это самостоятельный источник света, со своей яркостью и оттенком. При этом соседний пиксель может быть не задействован. Благодаря сочетанию этого и передового процессора обработки изображения Х1 Extreme картинка получается чрезвычайно реалистичной, яркой, контрастной. Отсутствуют какие-либо пятна засветки.

Качество черного цвета заслуживает отдельных слов. В телевизорах Sony BRAVIA A1 — черный — это черный, без каких-либо компромиссов, и уже из него появляются остальные цвета. От этого картинка становится яркой и насыщенной, не теряя при этом естественности. Стандарт DCI-P3 является сегодня эталонным для цветопередачи 4K и HDR. Так вот, цветовое покрытие OLED A1 составляет 99% от DCI-P3. Впечатляет! Стоит обратить особое внимание на высокую яркость экрана — это позволяет реалистично передавать картинку с ярким светом и тенью в одном кадре.

Улучшенный формат HDR в сочетании с режимом Cinema Pro — и вы получаете картинку высочайшего, студийного качества.

Sony BRAVIA Oled A1. Инновации, ставшие эталоном

Звук

У Sony OLED A1 нет привычных нам динамиков, однако это не влияет на качество звука. Все дело в одной из удивительных фишек телевизора — технологии Acoustic Surface.

На алюминиевом шасси установлены драйверы, передающие колебания прямо на экран, и его поверхность становится источником звуковых волн.

Не станем вдаваться в технические детали разработки акустических систем. Скажем только, что такое решение создает мощное стереофоническое звуковое поле с широчайшим диапазоном частот. Самые низкие басы «доигрывает» небольшой сабвуфер, встроенный в подставку. Изящно и, самое главное — это отлично работает!

Многое из сказанного, пожалуй, напоминает рекламные трюки маркетологов. Поэтому лучше всего взглянуть на OLED-телевизор Sony BRAVIA A1 своими глазами и убедиться, что все сказанное — чистая правда.



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