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Ребенок зимой - советы для прогулок.

16-12-2017, 23:49

Зима — это прекрасное время, отличающиеся особой красотой и удивительной атмосферой. И хоть в эту пору года в большинстве регионов Казахстана почти всегда холодно и снежно, это вовсе не означает, что нужно целый день сидеть дома.

Особенно если у вас есть маленький ребенок, который нуждается в регулярных прогулках на свежем воздухе. Итак, в этой статье мы расскажем о том, что именно нужно учесть молодым мамам или папам, которые гуляют со своими детками зимой.

Как нужно подготовиться?

Самое главное — это тепло и комфортно одеться для того, чтобы вам не было холодно. Помните, что если вы идете гулять с малышом в парк, то температура воздуха там может быть чуть ниже, чем других частях города. Если на улице очень холодно, то не следует пренебрегать подштанниками и теплой обувью с шерстяными стельками, ведь, как правило, в первую очередь мерзнут именно ноги. Кроме того, одеваясь для прогулки с детской коляской помните о том, что темп вашего движения будет не таким быстрым, как если вы спешите утром на работу, поэтому одеваться нужно теплее.

Ребенка также следует одевать тепло, но и не сильно переусердствовать с этим. Для совсем еще крохотных детей, которые путешествуют в колясках-люльках рекомендуется использовать специальные одеяльца-конверты. Они могут как уже находится в комплекте с коляской, так и продаваться отдельно. Если ваш малыш постарше и уже может сам ходить или бегать, то в этом случае идеально подойдет детский термокомбинизон. Он не так громоздкий, как обычные комбинезоны и практически не сковывает движения ребенка во время прогулок, но при этом является очень теплым и надежно защитит вашего малыша от морозного ветра.

Какую коляску выбрать для зимних прогулок?

Если ваш малыш еще совсем маленький, то подойдет классическая люлька или любой универсальный вариант (трансформер, 2в1 или 3в1). Нужно помнить, что зимы в Тюмени сопровождаются выпадением обильного количества снега, что приводит к образованию сугробов на дорогах. Коммунальные службы далеко не всегда справляются с такой нагрузкой, особенно в парках. Поэтому важно, чтобы коляска обладала хорошей проходимостью даже по снегу. Добиться этого можно, выбрав модель с большими колесами (в идеале они должны наполняться воздухом), оснащенными протектором и качественной системой амортизации.

Кроме того, детская коляска должна хорошо защищать ребенка от ветра, а при необходимости от осадков в виде снега (или снега с дождем). Поэтому особое внимание следует уделить ее конструкции, а также качеству и плотности используемых тканевых материалов. Также многие коляски jane оснащаются накидкой для защиты от осадков, которую желательно взять с собой, ведь никогда не знаешь, как погода измениться в следующие пару часов.

Что взять с собой?

Если вы идете гулять с малышом в коляске, то не лишнем будет взять с собой термос с теплым напитком, например, чаем, кофе или какао. Он позволит вам согреться даже в очень сильный холод. Когда ребенок сам ходит, то можно прихватить несколько игрушек для игр в снегу. Это могут быть формочки для лепки из снега и многое другое. При желании малыш может захватить и свою любимую мягкую игрушку, например, плюшевого мишку.

Что касается времени прогулки, то при сильном морозе для этого достаточно порядка 45 минут или одного часа.

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