Добавь себе питания! Купи электрогенератор.

22-02-2018, 08:41

Даже в 21 веке наши электрические сети не могут обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии на обслуживаемые объекты. Перебои все же случаются, при этом, отключения, как всегда происходят в самый неподходящий момент. И если житель загородного дома, на время сбоя в сети, может просто отдохнуть от телевизора, наслаждаясь единением с природой, то на производственных предприятиях, в медицинских учреждениях, на объектах жизнеобеспечения, к этому относятся более серьезно.

Спасти ситуацию могут дизельные генераторы, способные выступить в качестве аварийных источников электропитания, поддерживая энергоснабжение обслуживаемых объектов, на время устранения аварии.

Кроме того, резервный дизель генератор, который вы можете заказать с доставкой в Алматы, всегда поможет уберечь от выхода из строя различное электрооборудование, довольно чувствительное к резким скачкам напряжения.

Виды резервных дизельных генераторов

Учитывая способ монтажа резервных дизельных электростанций, они бывают:

— Мобильными, устанавливаемыми на специальный прицеп, колесное шасси автомобиля либо переносные. Каждый электрогенераторы комплектуются специальным кожухом, позволяющим снизить шум работающей установки и защитить ее от капризов погоды, а также механических повреждений. Мобильный дизельный генератор, обычно разворачивается по мере необходимости и может быть использован вдали от электросетей, при выполнении ремонтных и строительных работ, проведении спасательных операций и культурно-массовых мероприятий.

— Стационарными. Такие дизельные электростанции монтируются в специально оборудованных помещениях либо в контейнерах, размещенных рядом с обслуживаемым объектом. Место размещения электрогенератора обеспечивается хорошей тепло-звукоизоляцией и системой вентиляции.

Для использования в бытовых условиях, можно купить однофазный дизельный генератор, на 220 вольт. Для промышленных объектов выпускается трехфазный генератор, обеспечивающий напряжение в 380 вольт.

Мощность аварийных дизель генераторов

Для временного энергообеспечения жилого дома, может быть достаточно и компактного дизель генератора на 3-5 киловатт. Этого вполне хватит, чтобы посмотреть телевизор, зарядить мобильник и обеспечить освещение в паре комнат. Если же нет желания отказываться от благ цивилизации даже временно, нужно суммировать мощности всех потребителей и добавить к полученной сумме процентов 25-30 запаса.

Резервный же дизельный генератор для промышленных предприятий должен быть способен обеспечить полное функционирование объекта, без какого-либо ущерба для производственного цикла.

Подключение резервного дизель генератора

Аварийный дизель генератор может подключаться к электросети обслуживаемого объекта вручную, посредством рубильника, либо автоматически, самостоятельно включаясь, при возникновении проблем с электроснабжением, и выключаясь, после его восстановления.