Как отпраздновали Наурыз мейрамы в Алматы

Вчера, 03:45

Народные гулянья прошли во всех восьми районах города. Основным местом скопления народа стали площадь «Астана», пешеходные улицы Жибек жолы и Панфилова, а также Атлетическая деревня и «Алматы Арена» в Алатауском районе. Об этом корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе акимата города.

Поздравляя жителей и гостей города, аким Алматы Бауыржан Байбек отметил, что Наурыз — прекрасный праздник, ставший неотъемлемой частью нематериального культурного наследия человечества.

«Сегодня наш народ празднует Наурыз уже 30-ый год подряд. Национальный праздник, запрещенный в советское время, возродился весной 1988 года в Алматы по инициативе группы интеллигенции при поддержке Нурсултана Абишевича Назарбаева, возглавлявшего тогда Совет Министров Казахской ССР. Наш Елбасы отметил, что «Наурыз — это особенный день, празднуемый испокон веков и являющийся вестником добра, знаменующий начало новой жизни», — сказал Бауыржан Байбек.

В рамках празднования Наурыз мейрамы на площади «Астана» для тысяч горожан и гостей мегаполиса развернулась яркая концертная программа. Народные композиции и полюбившиеся хиты исполнили певица Роза Рымбаева, группы «МузАРТ», «Дос Мукасан» и многие другие. Помимо выступлений звезд отечественной эстрады, перед зрителями выступили творческие коллективы из 12 стран, в том числе Индии, Узбекистана, Ирана, Афганистана, Пакистана, Кыргызстана и других стран.

Здесь же проходили фестивали национальной кухни, где жителям и гостям города раздавали баурсаки и наурыз-коже, были установлены юрты, торговые шатры и различные инсталляций «кереге ра», «ос», «абылайша».

На улицах Жибек жолы и Панфилова мастера из различных стран мира организовали специальные мастер-классы гончарного и ювелирного дела, росписи керамики, золотого шитья, ортеке, шырдак.



На реконструированных пешеходных улицах также проходили театральные караванные шествия, были организованы пленэры художников, спортивные состязания, конкурс авторской песни среди молодежи, игры для детей, выступления чтецов, танцевальные номера, театральные постановки.

Особый интерес у собравшихся вызвала площадка по пошиву самого длинного «ра крпе» на улице Жибек жолы. Благодаря стараниям мастериц в мегаполисе планируют установить рекорд «Книги рекордов Гинесса». Длина лоскутного одеяла должна составить свыше 25 тыс. кв. метров.

В свою очередь тысячи людей собрала праздничная программа «Наурыз — всемирное культурное наследие» на площади перед стадионом «Алматы Арена» в Алатауском районе. В рамках празднования Наурыз мейрамы здесь прошел фестиваль «Кухни народов мира», где зарубежные гости учили желающих готовить азербайджанский плов в лаваше, пахлаву, турецкий берек со шпинатом, индийский напиток «тандай». Кроме того, состоялась ярмарка ремесленников, турнир по игре «Асы», детские и спортивные зоны.

На аллее перед Almaty Art Center в Атлетической деревне построили торговую площадку, где гостям предложили национальные сувениры, одежду, hand made продукция от ремесленного центра Qazaq Oner.

На открытой концертной площадке в Алатауском районе выступили звезды казахстанской эстрады Беркут, Нурлан Албан, группы «АЗиЯ», «шоыр», «Ньютон», Роман Ким, Жаслан Мсаалиев, Рауан Абильбаев, солисты театра традиционного искусства «Алатау», шоу-балеты «Rise», «Ivory», «Republic» и др. Для гостей праздника проводилось «BIG Караоке шоу», организованы выступления Live band и альтернативных групп.



Со всех основных локаций празднования Наурыз мейрамы в Алматы организовали прямые включения на 40 медиа-бордах по всему городу. Для телезрителей велась прямая трансляция на телеканале «Алматы». В целом, празднование Наурыз мейрамы в Алматы продлится в течение месяца и включает в себя более 150 мероприятий. К примеру, 23 марта на площади «Астана» пройдет концерт Кайрата Нуртаса, а в «Алматы Арена» жителей и гостей города ждет «Наурыз в стиле DISCO», где выступят Baccara, Kevin Mccoy Ex Bad Boys Blue, Londonbeat, Ottawan, Sounds Of Boney M Sheyla Bonnick, Secret Service, Joy, Arabesque Original Michaela Rose и др.