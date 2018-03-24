Компания из КНР построит в Кентау ветровую и солнечную электростанции

Вчера, 04:02

Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев обсудил с вице-президентом компании Jiangsu Zhenfa Holdings Group Co.Ltd Ху Вэем перспективы реализации проекта строительства ветровой и солнечной электростанций в городе Кентау Южно-Казахстанской области, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.



Общая стоимость проекта оценивается в 154,5 млн долларов, после его завершения ожидается выработка ветровой электроэнергии в 50МВт/час и солнечной электроэнергии в 30 МВт/час.

Строительство электростанций планируется начать в августе 2018 года и завершить в течение двух лет. Стороны обменялись мнениями по включению этого проекта в список приоритетных проектов сотрудничества в рамках Программы по индустриализации и инвестициям, реализуемой между РК и КНР.

Минэнерго планирует привлечь в зеленую энергетику до $2 млрд

Шахрат Нурышев подчеркнул, что Казахстан придает большое значение развитию альтернативных источников энергии. В 2017 году в городе Астане проведена международная специализированная выставка «ЭКСПО-2017», основной темой которой стала энергия будущего. «Наша страна будет продолжать развитие потенциала чистой энергетики», — сказал посол.

Дипломат ознакомил собеседника с преференциями и льготной политикой нашей страны для иностранных инвесторов, занятых в приоритетных для Казахстана областях сотрудничества. Ху Вэй отметил, что Казахстан обладает большим потенциалом для реализации проектов возобновляемых источников энергии, а данный проект может стать образцовым в сфере взаимодействия двух стран в области новых источников энергии.

Напомним, компания Jiangsu Zhenfa Holdings Group Co.Ltd обеспечивает 10% рынка фотогальванических электростанций КНР. Филиалы компании расположены в Турции, Пакистане, США и других странах. Партнерами компании являются China Energy Conservation Association и China Guangdong Nuclear Power. Корпорация недавно завершила ввод в эксплуатацию электростанции мощностью 4 ГВт. На территории КНР компания владеет 40 электростанциями в провинциях Ганьсу, Шэньси, Цинхай, Внутренняя Монголия, Хэбэй, Цзянсу, Нинся-Хуэйский автономный район.