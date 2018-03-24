Конгресс США направит $200 млн Украине

Вчера, 03:48

Конгресс США намерен выделить Киеву 200 млн долларов в 2018 финансовом году на военную помощь Украине, отмечается в проекте бюджета США. Об этом пишут «Вести. Экономика».

Посольство Украины в Вашингтоне заявило, что Киев ценит поддержку своего стратегического партнера, говорится в сообщении на странице диппредставительства в Facebook.

Украинские дипломаты отметили, что размер помощи по линии Пентагона увеличится на 50 млн долларов, а по линии Госдепартамента — на 10 млн долларов по сравнению с 2017 года.

В ноябре 2017 года Совет по национальной безопасности при президенте США предложил выделить Украине в 2018 году грант на 47 млн долларов на закупку вооружений, в частности противотанковых ракет Javelin.

До этого сообщалось, что лидеры как Республиканской, так и Демократической партий согласовали проект бюджета на 2018 финансовый год, который начался 1 октября прошлого года.

Сейчас американская администрация финансируется из временного бюджета, рассчитанного на период до 23 марта. В случае если главный финансовый документ страны не будет принят, правительство может приостановить работу на некоторое время — так называемый shutdown.



