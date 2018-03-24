Новости / Государство

Народный банк Китая повысил базовую ставку вслед за ФРС

Вчера, 03:49
Народный банк Китая повысил базовую ставку вслед за ФРС


Народный банк Китая сегодня повысил краткосрочные процентные ставки вслед за аналогичным действием Федеральной резервной системы (ФРС) США, накануне увеличившей стоимость кредитования на 25 базисных пунктов — до 1,5−1,75% годовых. Об этом пишет «Интерфакс-Казахстан».

Ставка семидневного обратного РЕПО, которая рассматривается как базовая процентная ставка в Китае, была увеличена на 5 базисных пунктов — до 2,55% годовых.

Такое решение было ожидаемо рынком. Аналогичные шаги НБК предпринимал в декабре 2017 года после предыдущего подъема процентных ставок в США.

  • Просмотров: 194
Похожие материалы
  • Базовая ставка в Казахстане осталась на уровне 10,25% Базовая ставка в Казахстане осталась на уровне 10,25%
  • ФРС США оставила ставку без изменений ФРС США оставила ставку без изменений
  • ABN Amro повысил прогноз цены золота в конце года до $1100 за унцию ABN Amro повысил прогноз цены золота в конце года до $1100 за унцию
  • Дождались. Нацбанк озвучил свою ставку Дождались. Нацбанк озвучил свою ставку
  • В Казахстане базовая ставка установлена на уровне 12% В Казахстане базовая ставка установлена на уровне 12%
    • Отзывы читателей
    Видео LG о девушке-астронавте возглавило рейтинг Youtube Видео LG о девушке-астронавте возглавило рейтинг Youtube Государство Сегодня, 03:52
    В Абу-Даби подписаны документы по сотрудничеству в нефтехимотрасли РК В Абу-Даби подписаны документы по сотрудничеству в нефтехимотрасли РК Государство Сегодня, 03:49
    Казахстан и Кыргызстан могут увеличить пропускную способность погранпереходов Казахстан и Кыргызстан могут увеличить пропускную способность погранпереходов Государство Сегодня, 03:47
    Доктор Веб рассказал о новом вирусе на сайте YouTube Доктор Веб рассказал о новом вирусе на сайте YouTube Государство Сегодня, 03:44
    Асхат Аймагамбетов: Асхат Аймагамбетов:"Профессии будущего начали готовить в колледжах" Государство Сегодня, 03:38
    Компания из КНР построит в Кентау ветровую и солнечную электростанции Компания из КНР построит в Кентау ветровую и солнечную электростанции Государство Вчера, 04:02
    Народный банк Китая повысил базовую ставку вслед за ФРС Народный банк Китая повысил базовую ставку вслед за ФРС Государство Вчера, 03:49
    Конгресс США направит $200 млн Украине Конгресс США направит $200 млн Украине Государство Вчера, 03:48
    Как отпраздновали Наурыз мейрамы в Алматы Как отпраздновали Наурыз мейрамы в Алматы Государство Вчера, 03:45
    Нурсултан Назарбаев встретился с Шавкатом Мирзиёевым в Самарканде Нурсултан Назарбаев встретился с Шавкатом Мирзиёевым в Самарканде Государство Вчера, 03:40
    Казахстанские спортсмены получили премии за Олимпиаду Казахстанские спортсмены получили премии за Олимпиаду Государство Вчера, 02:05
    В России объявили официальные итоги выборов президента В России объявили официальные итоги выборов президента Государство Вчера, 01:57
    В Петропавловске состоялась ярмарка госуслуг В Петропавловске состоялась ярмарка госуслуг Государство Вчера, 01:53
    Возможны сбои в работе соцсетей и Telegram Возможны сбои в работе соцсетей и Telegram Государство Вчера, 01:49
    В России запустили процедуру блокировки Telegram В России запустили процедуру блокировки Telegram Государство Вчера, 01:47
    Как в ЕАЭС будут развивать легкую промышленность Как в ЕАЭС будут развивать легкую промышленность Государство Вчера, 01:47
    Казахстанцы отмечают Наурыз Казахстанцы отмечают Наурыз Государство Вчера, 01:46
    Всемирный банк предрек миграцию 143 млн человек из-за климата Всемирный банк предрек миграцию 143 млн человек из-за климата Государство Вчера, 01:38
    Венесуэла начала ICO национальной криптовалюты Венесуэла начала ICO национальной криптовалюты Государство Вчера, 01:34
    В аэропорту Астаны задерживается несколько рейсов В аэропорту Астаны задерживается несколько рейсов Государство Вчера, 01:34