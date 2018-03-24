Народный банк Китая повысил базовую ставку вслед за ФРС

Вчера, 03:49

Народный банк Китая сегодня повысил краткосрочные процентные ставки вслед за аналогичным действием Федеральной резервной системы (ФРС) США, накануне увеличившей стоимость кредитования на 25 базисных пунктов — до 1,5−1,75% годовых. Об этом пишет «Интерфакс-Казахстан».

Ставка семидневного обратного РЕПО, которая рассматривается как базовая процентная ставка в Китае, была увеличена на 5 базисных пунктов — до 2,55% годовых.

Такое решение было ожидаемо рынком. Аналогичные шаги НБК предпринимал в декабре 2017 года после предыдущего подъема процентных ставок в США.