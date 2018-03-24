Нурсултан Назарбаев встретился с Шавкатом Мирзиёевым в Самарканде

Вчера, 03:40

В ходе встречи стороны дали высокую оценку состоянию отношений между Казахстаном и Узбекистаном и наметили перспективы их дальнейшего развития. Об этом пишет пресс-служба «Акорды».



Глава Казахстана подчеркнул позитивную динамику двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. В частности, были отмечены увеличение взаимного товарооборота, продвижение продуктивных контактов и связей между представителями бизнес-сообществ двух стран.

Президент Казахстана отметил плодотворный характер двустороннего взаимодействия по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Кроме того, в ходе рабочей поездки в Самарканде Нурсултан Назарбаев совместно с Шавкатом Мирзиёевым посетил мемориальный комплекс «Хазрет Хизр» и отдал дань уважения памяти первому президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову.

Также в канун общего для народов двух стран праздника Наурыз глава государства в сопровождении президента Узбекистана осмотрел ряд культурно-исторических достопримечательностей Самарканда.