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Асхат Аймагамбетов:"Профессии будущего начали готовить в колледжах"

Сегодня, 03:38
Асхат Аймагамбетов:\"Профессии будущего начали готовить в колледжах\"


Вице-министр образования и науки Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов рассказал, какие новшества внедряются по линии дуального образования в колледжах страны. Об этом сообщает «Спутник-Казахстан».


«В рамках проекта бесплатное ТиПО мы приняли норму, которая позволяет до 80% всех учебных программ колледжей, которые находятся в системе дуального обучения, менять по требованию работодателя. Мы видим очень хороший тренд, когда бизнес заинтересован и активно участвует в формировании, изменении наших учебных программ. Наши образовательные программы меняются, а выпускники получают очень важные навыки, которые нужны рынку», — рассказал Аймагамбетов на брифинге в службе центральных коммуникаций.

В целом, по его словам, в последние годы была усовершенствована нормативно-правовая база дуального образования.

В частности в законе было закреплено множество понятий о дуальном обучении, а также норму в кодексе о труде. Это, как отметил вице-министр, позволяет практикантам на предприятии по дуальному образованию засчитывать обучение на производстве в стаж.


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