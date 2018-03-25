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Казахстан и Кыргызстан могут увеличить пропускную способность погранпереходов

Сегодня, 03:47
Казахстан и Кыргызстан могут увеличить пропускную способность погранпереходов


Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Кыргызской Республике Карим Кокрекбаев встретился с председателем Государственной пограничной службы Кыргызстана Уларбеком Шаршеевым, передает «Казинформ».

Как сообщает посольство Казахстана, в ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран в области охраны границы и улучшения пограничной инфраструктуры, в рамках исполнения договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова в Астану 25−26 декабря 2017 года.

«Особое внимание уделено совершенствованию работы пунктов пропуска „Сартобе“, „Аухатты“, реконструкции моста на КПП „Карасу“, вопросу увеличения пропускной способности погранпереходов в летний туристический сезон. Достигнута договоренность об ознакомительном посещении пунктов пропуска на казахстанско-кыргызском участке государственной границы», — уточнили в посольстве РК в КР.

В завершение стороны выразили надежду на продолжение дальнейшего плодотворного сотрудничества.

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